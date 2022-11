Comença el Gastronòmic Fòrum Barcelona

El Gastronòmic Fòrum Barcelona se celebrarà del 7 al 9 de novembre al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona i reunirà 300 empreses expositores d’alimentació. La nova edició de la fira gastronòmica mostrarà què es cou dins i fora de les cuines dels restaurants i exposaran les últimes tendències per a hosteleria i productes gourmet amb “consciència sostenible”.

Passaran pel fòrum un centenar de ponents que explicaran els seus projectes vinculats al compromís social i mediambiental i cuiners consolidats o emergents com Joan Roca, Quique Dacosta, Paco Pérez, Alexandre Mazzia, el tio del restaurant Disfrutar, els germans Torres o Nandu Jubany. L’espai ‘InnoForum’ oferirà una trentena de novetats de noves tendències en producció i consum.

L’esdeveniment s’ha presentat com la cita gastronòmica “més rellevant de la tardor per als professionals i empreses del sector”.

Hi haurà un centenar de cuines i experts de 15 països que protagonitzaran activitats del saló sota el lema ‘Darrera la cuina’. Hi haurà xefs multiestrellats com Joan Roca, Quique Dacosta, Paco Pérez i Alexandra Mazzia. També Oriol Castro, Eduard Xatruch- i Mateu Casañas, Javier i Sergio Torres i Nandu Jubany entre d’altres noms de primer nivell.

A banda de l’interès pel medi ambient i la consciència sostenible, el certamen tractarà el poder transformador de la cuina.

La xef i activista turca Ebru Baybara amb els cuiners Lara Martín, Diego Valdivieso, Ekaitz Apraiz i membres de la fundació basca Bisubi Fundazioa explicaran les seves iniciatives per oferir una cuina de qualitat més assequible i es comentaran models de negoci que aposten pel ‘residu zero’.

Les tendències gastronòmiques basades tant en la innovació com en el revival de receptes clàssiques tindran un lloc destacat en el fòrum.

El trio de xefs de Disfrutar presentaran les elaboracions de gastronomia líquida. Els xefs Jordi Vilà i Albert Boronat parlaran del ressorgiment dels plats clàssics en l’alta cuina. Finalment, ‘Artesans de la cuina’ mostrarà a joves cuiners de sis petits restaurants de diferents indrets de l’Estat.

Durant el fòrum es farà per primera vegada la gala del ‘We’re Smart Green Awards’ centrat en la cuina de verdures i fruites i investigadors internacionals com Harold Mc Gee aterraran a Barcelona per parlar de ciència i cuina.

També hi haurà espai per parlar de la projecció del food design, de cocteleria amb els responsables del local barceloní reconegut com a millor del món ‘Paradiso’, l’aprofitament de residus en un restaurant o el dissenyador d’’El Bulli’.

Finalment, han explicat que es farà el concurs als millors postres ‘EspaiSucreTheBestDessert’ i una nova edició del premi al millor panettone artesà d’Espanya 2022. També es lliuraran els premis al millor cuiner, els premis Josep Mercader i els premis InnoForum.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb el codirector del Fòrum Gastronòmic, Pep Palau (àudio).

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado