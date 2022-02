Comença el festival de Clermont-Ferrand amb bones perspectives

Cada divendres Víctor Esquirol, crític de cinema de Otros Cines Europa, ens porta tres pel.lícules per gaudir del cap de setmana. Limitat per l'Òmicron però al peu del canó. Avui, per començar, una pel.lícula que, segons el nostre Víctor, potser és ja la millor de l'any. (Àudio)

"DRIVE MY CAR"

Malgrat no ser capaç de recuperar-se d'un drama personal, Yusuke Kafuku, actor i director de teatre, accepta muntar l'obra "Oncle Vania" en un festival d'Hiroshima.

Allí, coneix a Misaki, una jove reservada que li han assignat com a xofera. A mesura que passen els trajectes, la sinceritat creixent de les seves converses els obliga a enfrontar-se al seu passat.





"LOS OJOS DE TAMMY FAYE"

Biopic de l'extraordinari ascens, caiguda i redempció de la telepredicadora evangelista Tammy Faye Bakker. En els anys 70 i 80, Tammy Faye i el seu marit, Jim Bakker, van posar en peus pràcticament del no-res la xarxa de cadenes religioses més gran del món, així com un parc temàtic, i van gaudir d'una immensa popularitat gràcies als seus missatges d'amor, acceptació i prosperitat.

Tammy Faye era llegendària per les seves pestanyes indestructibles, la seva original manera de cantar i la seva generositat a l'hora d'acollir a persones de tota mena. Però no va passar molt de temps abans que les irregularitats financeres, les rivalitats i intrigues i els escàndols enderroquessin un imperi construït amb gran meticulositat.