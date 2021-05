Comença la 25ª edició del festival trapezi de Reus

La 25a edició del Trapezi, la Fira del Circ de Catalunya, portarà a Reus més d'una trentena de companyies catalanes i espanyoles entre el 12 i el 16 de maig. La pandèmia, però, ha impedit incloure-hi companyies internacionals. Durant els cinc dies del festival hi haurà actuacions presencials complint totes les mesures sanitàries del moment, segons ha explicat l'organització. Així mateix, la fira s'allarga un dia més respecte a altres edicions per tal d'espaiar més els espectacles. Les jornades professionals repetiran el format híbrid de l'any passat amb xerrades presencials que també es podran seguir en format virtual. Amb tot, la programació del certamen pretén mostrar "el talent del millor circ contemporani actual".

El director artístic del Trapezi, Leandro Mendoza, ha destacat al programa Migdia de COPE Catalunya i Andorra, que "l'esdeveniment recupera el format anterior a la pandèmia amb els diferents espectacles de circ a mitjans de maig. "És una edició nova i reinventada", ha definit el director. En aquesta línia, ha assegurat que "hi haurà la mateixa quantitat de companyies però distribuïdes de diferent manera. Mentre que normalment les companyies oferien unes tres o quatre funcions, enguany n'oferiran tan sols dues per tal de "dinamitzar millor els espais", ha dit Mendoza.

Els espectacles es faran en una desena d'espais. Així, hi haurà tres teatres (Teatre Bartrina, Teatre Fortuny i Teatre Bravium), dues carpes (una a la plaça Anton Borrell i una altra al mas Iglesias) i espais a l'aire lliure amb espectacles. Tots els espais els aforaments seran controlats i serà necessari tenir entrada anticipada per accedir-hi. A més, ha assegurat que els espais estan repartits per diferents llocs de la ciutat. Amb tot, hi ha menys espais que en altres edicions, però més espaiats i l'objectiu és evitar aglomeracions.

Companyies catalanes

El plat fort de la 25a edició és la presentació del segon episodi de l'última producció de la companyia Psirc, 'Després de tot'. Es tracta d'un espectacle concebut com un conjunt de relats traduïts en diversos episodis de diferents formats i suports, que seran estrenats en diferents contextos al llarg del 2021 i conclouran l'any 2022 en una gran obra escènica. La proposta dramatúrgica de la peça explora el gènere literari de les sagues i es planteja com una epopeia sobre la quotidianitat d'existències concebudes des del marge en un espai / temps on la vida es replanteja diàriament.

A la fira, Psirc interpretarà 'Episodi 1: Any 2020 (any 0). De quan Zeus es va fer vegà' i estrenarà 'Episodi 4: Any 2023 (any 3 d.T). De quan Alexa va comprar la seva roba a Humana'. Els espectacles formen part d'una saga de quatre episodis que planteja una teoria on el món comença el 2020 arran de la pandèmia.

Un altre dels espectacles que ha destacat l'organització és 'Desdèmona', d'Alba Sarraute i les Ofèlies. El muntatge, coproduït pel Grec 2020 Festival de Barcelona i Camaleònica Produccions, presenta una reformulació en clau femenina del clàssic de Shakespeare, 'Otel·lo'. Es tracta d'un espectacle de gran format, adaptat a través del cos, la música i les tècniques de circ.

Entre les companyies d'àmbit català, destaca també el nou espectacle del pallasso Leandre, 'Fly Me to the Moon'. Fent tàndem amb Laura Miralbés, l'espectacle mostra un viatge en bicicleta cap a la lluna. A més, 'Los Galindos' estrenaran 'Mort de Riure', un espectacle on tres pallassos s'enfronten a un gir inesperat i fugiran de la justícia.

La clausura de la 25a edició de la fira anirà a càrrec de la companyia Pistacatro i la seva Orquestra de Malabares, un espectacle que relaciona música i circ amb sis malabaristes i una trentena de músics de la Banda de Música de Reus.