Tots els dimarts Eduard Porta, expert en comunicació i tecnologia mòbil, ens explica les novetats tecnològiques de la setmana a Migdia a COPE Catalunya i Andorra. (àudio).

Aprovat el Bo Cultural de 400 euros

El Bo Cultural Jove permetrà a les persones que compleixin 18 anys en 2022, disposar de 400 euros per a l'adquisició de productes, serveis i activitats culturals.

La manera de repartir-los serà, 200 euros per beneficiari que es destinaran a repartir entre entrades i abonaments per a arts escèniques.

Cent euros a productes culturals en suport físic (llibres, revistes, premsa, videojocs, partitures musicals, discos, CD, DVD o Blu-ray).

Finalment, els 100 euros restants van al consum digital, que inclou subscripcions i lloguers a plataformes, tant de llibres, audiollibres, Podcast o Videojocs. Aquestes subscripcions estaran limitades a un màxim de quatre mesos.

Es comença a donar forma a la nova Llei de Mercats Digitals

Llei de Mercats Digitals (DMA, per les seves sigles en anglès), que preveu controlar el poder dels gegants tecnològics utilitzant per primera vegada la legislació en lloc de llargues recerques antimonopoli.

El acord, que encara té caràcter provisional, hauria de convertir-se en llei aplicable cap al mes d'octubre.

Obligarà les grans aplicacions de missatgeria a funcionar amb aplicacions de tercers més petites, potencialment permetent que altres apps puguin enviar missatges de WhatsApp i Telegram si així els és requerit.

Les botigues d'aplicacions també seran objecte de regulació específica.

La nova llei farà que els propietaris d'una plataforma puguin exigir als desenvolupadors d'aplicacions usar serveis de pagament concrets, evitant així disputes com la protagonitzada per Epic i Apple.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Google ha anunciat l'inici d'una prova pilot que permetrà a un “petit grup” de desenvolupadors d'aplicacions Android oferir el seu propi sistema de pagament a més del de Google Play. La primera companyia a poder usar una facturació alternativa serà Spotify.

YouTube oferirà sèries de TV amb publicitat

Fa gairebé tres anys YouTube va intentar endinsar-se com a productora de continguts en anunciar que la seva programació de pagament se centraria en vídeos amb anuncis i amb menys contingut episòdic.

Poc després van arribar les cancel·lacions i les mudances, amb Cobra Kai, la joia de la corona, fent el salt a Netflix. Ara YouTube torna, però secundant-se en el contingut d'uns altres.

Segons ha anunciat la companyia, YouTube oferirà per primera vegada sèries de televisió en obert i amb publicitat com a alternativa al seu model Premium de pagament.

Inicialment hi haurà més de 4.000 episodis procedents d'una gran quantitat de productores.

Aquestes sèries es complementaran a les més de 1.500 pel·lícules que YouTube ofereix (amb restriccions regionals) de manera gratuïta.

Tots els continguts seran accessibles des de les aplicacions per a Smart TV i, d'acord amb el comunicat per YouTube, "molts d'aquests títols també estan ara disponibles en 1080p amb so envolvent 5.1".

La nova actualització de Microsoft Flight Simulator està dedicada a Espanya, Portugal, Gibraltar i Andorra

La World Update VIII de Microsoft Flight Simulator destinada a mostrar la Península Ibèrica en tota la seva esplendor, ja es troba disponible de manera gratuïta.

Gràcies a aquesta nova actualització tots els propietaris del joc podran sobrevolar les regions d'Espanya, Portugal, Gibraltar i Andorra amb diverses millores geogràfiques.