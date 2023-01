Com viurem les xarxes socials

Les xarxes socials s'han convertit en una part integral de les nostres vides i és difícil imaginar la vida sense elles. Però, quina és la seva història? Com van arribar a ser tan populars?

El primer precursor de les xarxes socials va ser Six Degrees, que va ser creat en 1997 i permetia als usuaris pujar el seu perfil i connectar-se amb amics. No obstant això, va ser la creació de Myspace en 2003 i, posteriorment, Facebook en 2004, la qual cosa va establir les bases per al que avui coneixem com a xarxes socials.

Myspace, que originalment es va centrar en la música, es va convertir ràpidament en un lloc per a connectar-se amb amics i familiars i compartir fotos i actualitzacions d'estat. Facebook, d'altra banda, es va centrar en la connexió de persones de la mateixa universitat i, posteriorment, es va expandir a altres universitats i després al públic en general.

En els anys següents, van sorgir moltes altres plataformes de xarxes socials, com Twitter, Instagram i LinkedIn. Cadascuna d'aquestes plataformes té el seu propi enfocament i audiència específics, però totes comparteixen el mateix objectiu: connectar a les persones.

Amb la popularitat de les xarxes socials, també va sorgir el debat sobre la privacitat i la seguretat en línia. Moltes persones han expressat preocupació pel fet que les seves dades personals estiguin sent compartits en línia i per la possibilitat de ser víctimes de ciberassetjament o assetjament en línia. Aquests temes continuen sent una preocupació important avui dia i és important que els usuaris de xarxes socials prenguin mesures per a protegir la seva privacitat i seguretat en línia.

En resum, les xarxes socials han evolucionat molt des dels seus inicis i han canviat la forma en què ens comuniquem i ens connectem amb altres persones. Encara que han sorgit preocupacions sobre privacitat i seguretat, continuen sent una eina valuosa per a connectar-nos amb amics i familiars i mantenir-nos informats sobre el que està succeint en el món.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat de les tendències de xarxes socials per al 2023 amb el director de l'empresa digital barcelonina Community Internet Enrique Sanjuan (àudio).