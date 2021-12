Com es viu el Nadal a un centre comercial i com són les campanyes solidàries que en aquest cas també s'associen als centres comercials com és l'Espai Gironès. Parlarem amb el gerent del centre comercial, Pau Jordà.



- Com es diu el Nadal a un centre comercial?



Sempre és especial perquè d'entrada al centre comercial canvia, es posa la decoració de Nadal, hi ha molt més ambient les botigues que també estan preparades i on normalment hi ha alguna activitat o campanya de Nadal solidària, per tant, el Nadal a un centre comercial és viu d'una manera especial i més intensa.



- Es fa un gran esforç per crear un ambient màgic.



A mi personalment la paraula màgic no m'agrada gaire perquè em sona com una mica artificial i no és exactament això potser les paraules que ho poden d'escriure millor és càlid, intens o agradable.



- De què tracta aquesta campanya solidària que ha posat en marxa l'Espai Gironès?



Sí, ja fa onze anys que la fem, no fem campanyes comercials sinó que fem campanyes solidàries. Vam començar l'any 2011 fent una petita campanya a benefici d'Unicef, però el 2012 vam optar per campanyes solidàries de proximitat amb un benefici molt tangible i amb diverses identitats , aquest any la campanya solidària és a benefici de Càritas de Girona. Nosaltres també és molt important que aquestes campanyes tinguin una incidència directa amb el territori.



- Com funcionar aquesta campanya?



Aquest any hi ha un tobogan on puges a sobre d'una mena de flotadors gegant i et deixes caure per la baixada i com que al final fa pujada la inèrcia fa què frenis. Per poder pujar és tan simple com fer una donació a Càritas només demanem com a quantitat mínima un euro. Fa dotze dies que hem engegat la campanya i ja portem més de 3.000 donacions, estem molt contents.