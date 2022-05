Com viatjar a preus molt assequibles

A poc a poc tot torna a la normalitat i les ganes de viatjar també, per això avui parlarem d' Exoticca, una agència de viatges online. Parlarem amb la Lorena Demarco, responsable de comunicació.



- Què és Exoticca i que ofereix?



Principalment, és una agència de viatges sense intermediaris que està especialitzada en tours amb tot inclòs i pensat per viatges en grup. Ho tenim tot a través de la nostra pàgina web exoticca.com la nostra missió és oferir viatges inoblidables a més de seixanta destins i al millor preu per fer-ho possible.



- Una de les claus del bon preu que oferiu és perquè no hi ha intermediaris.



Per descomptat i també utilitzem la tecnologia per ser més eficients i ens dona la possibilitat d'oferir fins a un 35% per sota dels preus del mercat.



- Quina mena de Tours oferiu?

Un altre dels avantatges que oferim és el nostre equip d'experts de viatges què són els que realitzen els circuits d'una manera molt dinàmica amb tot inclòs (vols, allotjament , activitats excursions guiades i els trasllats).



- Quan es parla de viatges d'insomni, a quins destins ens referim?



Tenim 60 destins en els nostres Tours principalment a Europa, Amèrica Àfrica i Àsia per aquests destins oferim diferents opcions depenent de la mena de viatgers com per exemple una família o una parella que celebra la seva lluna de mel. També oferim Tours de forma individual per aquells que no vulguin fer-ho de forma grupal, també hi ha itineraris per país o combinant diferents països. Organitzem els viatges en funció del que li agradi fer al nostre client, per exemple pot ser un viatge cultural amb destins com el Japó, Perú, l'Índia o Egipte. Si vols una experiència amb la natura i l'aventura t'he de recomanar Costa rica o Argentina.