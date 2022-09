Com es tracta avui en dia l'alzheimer?

El 21 de setembre és del dia mundial contra l'Alzheimer. Actualment, no hi ha cura per a aquesta malaltia. Un diagnòstic precoç és fonamental per millorar la qualitat de vida de les persones que el pateixen i alentir el procés de deteriorament. En els últims anys s'han fet molts avanços , per saber com està la situació ara mateix contra aquesta malaltia parlarem la cofundadora d'ACE alzheimer center BCN, Dra. Mercè Boada.

- Com es preveu el futur d'aquesta malaltia?



D'entrada ja li dic que serà una malaltia controlada i quedaria en el passat en la forma que la coneixem ara, és a dir, tindrà unes altres expressions, però no serà aquesta perquè hem de pensar en la trajectòria cap a on ha evolucionat l'oncologia.

- En quin temps creus que succeirà?



L'any 2000 va venir un gran congrés i es va dir que en deu anys la malaltia de l'Alzheimer la tindrem sota la bota. No m'atreveixo a donar una data perquè la malaltia del càncer és molt complexa. El que fem són uns marcadors de proximitat que ens donen dades i gràcies a això hem avançat moltíssim. La malaltia es comporta i s'expressa de la mateixa manera, però sí que hem avançat molt en trobar marcadors primerencs per poder-los diagnosticar abans.

- Es menysprea la simptomatologia per por?

És per por, per estigma... Perquè el pronòstic no és bo perquè cap de nosaltres es vol beure en una etapa en el que perd la capacitat de reconèixer el seu entorn.

- Quins tractaments hi ha ara per l'Alzheimer?

Tenim el tractament estable, és l'últim tractament i va aparèixer el 2003 tots els altres tractaments han estat fallits.

*A continuació us detallem les senyals d´advertiment de la malaltia d´Alzheimer. Cada individu pot experimentar un o més d'aquests senyals a diferents graus:

Canvis de memòria que dificulten la vida quotidiana.

Dificultat per planificar o resoldre problemes.

Dificultat per exercir tasques habituals a la casa, a la feina o en el seu temps lliure.

Desorientació de temps o lloc.

Dificultat per comprendre imatges visuals i com objectes es relacionen l'un a l'altre a l'ambient.

