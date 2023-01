Com són les queixes ciutadanes sobre la Guàrdia Urbana?

La sindicatura va rebre queixes ciutadanes respecte a les actuacions de la guàrdia urbana, per sort es van resoldre. Parlarem d'això amb el síndic de greuges de Barcelona David Bondia.



- Quina mena de queixes arriben a la sindicatura vinculada a les actuacions de la guàrdia urbana?



Arriben moltíssimes. El que fem és valorar el treball de la guàrdia urbana i sempre que intervé hem de pensar que la guàrdia urbana no només és un cos policial, sinó que també garanteix la convivència entre els ciutadans i moltes d'aquestes intervencions, la ciutadania les percep com mal vistes. Sempre escoltem les dues versions.



Parlarem d'una de les queixes que ens van entrar. Es va produir una trucada d'uns veïns i veïnes a la guàrdia urbana perquè hi havia un grup de joves que estaven fent xivarri i consumint alcohol en un espai públic. Llavors intervé la guàrdia urbana, però en aquest grup de nois i noies hi havia una noia major d'edat, però amb un grau de discapacitat del 79% que s'havia escapat de la residència on vivia i la seva mare havia denunciat la desaparició els Mossos d'Esquadra. La guàrdia urbana fa una intervenció i es limita a dispersar aquest grup de joves i sancionar el consum d'alcohol a la via pública. En aquest cas demanem informació i entenem que la guàrdia urbana té accés al sistema d'informació policial per poder fer consultes sobre persones reclamades judicialment o desaparegudes.



En aquesta intervenció la guàrdia urbana reconeix les característiques d'una persona amb una discapacitat del 79% i entenem que la guàrdia urbana no només es pot limitar a fer una actuació administrativa sobretot perquè té una funció que és tutelar i garantir la seguretat en persones que es troben en una situació especial de vulnerabilitat. En aquest cas és un comportament correcte per part de la guàrdia urbana, però ha de tenir una especial sensibilitat per tutelar a aquestes persones. El problema està en el fet que no van accedir al sistema, només van intervenir com si fos intervenció administrativa i no van comprovar en el sistema si alguna d'aquestes persones estava en crida i cerca, per alguna ordre de recerca o una persona desapareguda amb un grau de discapacitat molt elevat, entenem que va ser una actuació incorrecta.