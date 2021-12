Com se soluciona la Catalunya Buida?

Lluitar contra el despoblament aconseguint que professionals del món digital que teletreballen es traslladin en entorns rurals. Aquest és el principal objectiu del 'Catalunya Rural Hub', una iniciativa que vol estendre's a d'altres punts del territori un cop s'obtinguin i s'analitzin els resultats.

El projecte, que impulsen conjuntament Polítiques Digitals i la Mobile World Capital Barcelona, té un cost de 100.000 euros (25.000 dels quals es destinaran a l'estada dels professionals) preveu que 20 persones que es dediquin a aquest sector es traslladin durant una setmana a la Val d'en Bas.

Concretament, ho faran en dos torns de deu persones. Fins ara, s'han inscrit a la convocatòria unes 170 persones i s'espera que la demanda creixi en els propers dies. Els requisits principals: teletreballar i viure en una gran ciutat. Els participants tindran totes les despeses pagades i la idea és que la seva estada "simuli" al màxim com seria viure en un entorn rural.

El portaveu de Barcelona Digital Talent, Jordi Arrufí, ha explicat que es tracta d'una primera prova que busca "sensibilitzar" i atraure altres persones que s'hi vulguin traslladar a viure. Sobre per què la Garrotxa i no un altre lloc, ha dit que hi havia altres zones que es postulaven com a candidates. Entre elles, la Ribera d'Ebre, la Seu d'Urgell o la Cerdanya però que es va escollir la Vall d'en Bas perquè es va detectar que comptava amb diverses iniciatives destinades a fer acompanyament d'aquestes persones.

"Tenim una oportunitat per aturar-lo"

Per la seva banda, el conseller Puigneró ha presentat la iniciativa com "l'antídot" contra el despoblament de les zones rurals de Catalunya. "Estem davant d'una oportunitat d'aturar-lo i revertir-lo", ha insistit.

La connectivitat i el teletreball són els principals elements que permeten actuar contra aquesta situació, que "fa molts anys que patim". "Hem d'aconseguir tornar a la gent on va marxar", ha remarcat.

En aquest sentit, ha dit que l'economia digital permet treballar des de qualsevol punt del país i que aquest sector "ja ocupa més gent que tot el de l'automoció junt". "Els municipis també seran la capital de la revolució digital que ara comencem", ha afegit Puigneró.

"No tot s'ha de fer des de la capital"

L'alcalde de la Vall d'en Bas, Lluís Amat, ha celebrat que la iniciativa és faci en aquesta zona i ha reivindicat el món rural. "No tot s'ha de fer o només es pot fer a la capital o a les grans capitals", ha afirmat. En aquest sentit, ha apostat no només per "portar talent" a les zones rurals sinó també per retenir-lo.

Per això, la prova pilot preveu que a banda de treballar des d'un espai de coworking, els que hi participin visitin empreses de la zona i hi realitzin activitats. La idea és que es puguin crear sinèrgies que beneficiïn uns i altres.

Però realment espot aturar?. A Migdia a COPE Catalunya hem parlat del tema amb el doctor en geografia i professor associat del departament de geografia de la universitat de Girona, Xavier Martín (àudio).

