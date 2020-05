¿Com serà lligar després del confiament a través de les apps?

Aquests dos mesos de confinament, han canviat moltes coses, de les més importants són les relacions entre persones. La xarxa social s'han convertit en una manera on trobar algú amb el que parlar. Avui hem convidat al programa a la Georgina Rovira, periodista i especialista en xarxes socials.

Georgina Rovira: "Evidentment les xarxes socials es van convertir en l'única unió que teníem amb l'exterior, no ens podem arribar a imaginar com ho haguéssim passat aquesta època sense les xarxes socials. Entre joves està produït un fenomen espectacular, han tornat a tindre contacte amb exparelles."

Estem parlant de conèixer persones, com es diu popularment "lligar", i en aquests dos mesos les aplicacions de cites no han parat, Georgina Rovira :" Ha estat així i s'ha notat moltíssim, l'avorriment i el sentiment de soledat de la gent jove ha provocat que molts que no l'havien utilitzat mai, s'hagin descarregat les aplicacions més famoses."

Aquestes aplicacions tenen com a objectiu conèixer a persones cara a cara. ¿Com serà ara? Gemma Rovira: "s'han trobat tota mena de perfils en aquestes aplicacions, gent que volia saltar-se el confinament i ho deia de forma oberta i gent que deia com a missatge en el seu perfil que tot seria per a després de la quarantena. El que sí que és veritat és que per exemple Tinder va habilitar una funció per conèixer a gent d'un altre país per conèixer-la quan acabi tot. Una altra de les apps, que s'han utilitzat moltíssim en aquesta pandèmia, és l'Instagram. Sobretot per al seu servei de videotrucada, que abans potser no s'utilitzava tant o no se li veia una funció tan important com ara."