Com serà el futur dels festivals musicals durant l'estiu a Catalunya

En el programa d'avui farem un recorregut ràpid per sectors, per gremis, per saber com estan vivint el confinament i la seva desescalada. Parlarem amb un gran promotor musical de tota la vida, el Martí Pérez del festival de Pedralbes i també creador d'altres festivals, promotor d'artistes, veterà en el món de l'espectacle. Volem saber més sobre el festival de Pedralbes que ha guanyat moltíssima força els darrers anys i s'ha convertit en un referent de la música arreu del món. I avui li preguntem al Martí Pérez en quina situació es troba en aquest moment al festival de Pedralbes, Martí Pérez: "Estem en un moment d'incertesa però demà sembla que per fi el govern donarà les pautes perquè ara mateix estem lligats de peus i mans, és a dir, no podem suspendre ni aplaçar perque no sabem com sera la nova llei, la solució és preparar diferents plantejaments per estar preparats per al que diguin demà. Com ja es poden fer petits concerts tenim l'esperança que part del festival es pugui fer en acabar juliol o tenim una altra alternativa que seria al setembre. Una altra circumstància també són els artistes internacionals, sí la majoria dels seus concerts es cancel·len ,el més probable és que cancel·lin tota la gira. També ho tenim previst però esperarem a veure què diu demà el govern.”