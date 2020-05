Com ha de ser la tornada a l'escola?

Un dels interrogants durant la pandèmia i les fases de desescalada és com serà la tornada a les escoles: quan es podrà fer i quines mesures de seguretat s’hauran de seguir, amb les conseqüències que tot això pot tenir per als centres escolars, per a les criatures i per a les famílies.

Ara l’Organització Mundial de la Salut ha recomanat que el curs escolar es reprengui amb un seguit de mesures de seguretat que inclouen les indicacions següents:

- Mantenir una distància de seguretat d’un metre entre pupitresa dins de l’aula i també al pati o al menjador.

- Fer classes a l’aire lliure, quan sigui possible.

- Establir tres torns lectius a secundària: matí, tarda i nit; ampliant el nombre de professors si és necessari.

- Que el servei de menjador es faci a classe, asseguts als pupitres, si no hi ha prou espai per garantir la separació mínima al lloc habitual.

- Ventilar les aules i minimitzar el desplaçament dels alumnes, fent que siguin els professors els que vagin canviant de classe.

- Les entrades i sortides del centre s’organitzaran per evitar aglomeracions als accessos, els avis no aniran a recollir els nens i cal conscienciar els estudiants perquè no es reuneixin i socialitzin quan surtin de l’escola.

Unes propostes que arriben quan fa dos mesos exactament que nens i adolescents van deixar d’anar a classe, i el dia que comença la preinscripció escolar, que es farà, majoritàriament, de manera telemàtica.

Les mesures formen part de la guia d’orientacions sobre salut pública a les escoles que l’OMS va publicar dilluns i que el seu director general, Tedros Adhanom Ghebreye, ha presentat en una roda de premsa virtual. Adhanom va aconsellar una recuperació de la normalitat “lenta i constant” i va advertir que encara no se sap amb exactitud la transmissió i la gravetat del coronavirus en els n

Als països que obrin escoles –com ja està fent França– l’OMS els recomana que abans d’obrir els centres reflexionin sobre l’epidemiologia de la zona on es troba el centre educatiu i les capacitats de mantenir les mesures d’higiene en aquests entorns escolars.

A banda d’aquestes mesures de l’OMS, n’hi ha unes altres que s’han recollit en un document de l’ISGlobal, l’Institut de Salut Global. L’autor de l’informe és Jordi Sunyer, cap del Programa d’Infància i Medi Ambient de la institució, catedràtic de medicina preventiva i salut pública de la Universitat Pompeu Fabra, amb més de 600 articles científics publicats.