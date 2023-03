Com s'elimina l'amiant?

La Generalitat posa en marxa un pla per erradicar totalment l'amiant. Parlem amb el secretari del govern de la Generalitat i president de la comissió per l'Erradicació de l'Amiant de Catalunya, Xavier Bernadí.



- Queda molt amiant per retirar?



No hi ha una xifra concreta, però sí que hi ha una estimació i a Catalunya malauradament encara queden aproximadament uns quatre milions de tones de materials que contenen amiant.



- Quan ho detecteu, com ho retireu?



En primer lloc, cal comprovar si es troba en bones condicions o bé si és un amiant que està trencat o s'està deteriorant per qualsevol motiu com per exemple potser pels efectes del temporal. Quan està degradat o en males condicions és quan l'amiant és perillós, quan es detecten aquestes fibres a l'atmosfera que solen entrar pel tracte respiratori i es poden quedar encallades i desenvolupar malalties al llarg del temps com pot ser un càncer.





Una vegada es detecta l'amiant en mal estat el que no es pot fer és treure'l, sinó que cal contractar a l'empresa que està especialment homologada per treure aquest material, són persones que tenen formació i l'equip corresponent.



- I què feu després amb aquest amiant?

Un cop l'hem retirat amb precaució, es diposita en unes deixalleries especialitzades perquè les portin el seu destí definitiu i es tracta d'un dipòsit controlat on hi ha una gran capacitat per emmagatzemar tot l'amiant de forma definitiva.



- No es destrueix?



S'emmagatzema, de fet la paraula amiant significa indestructible i aquesta és una de les dificultats amb la que ens trobem a l'hora de gestionar aquest material, és nociu i indestructible. S'està estudiant si hi ha alguna manera de reciclar-lo, però encara estem al principi d'aquest estudi i actualment l'única cosa que podem fer és tenir-lo ben encapsulat.