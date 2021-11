Com s'aplicarà el "kit digital" del govern en les pymes?

El 24 de novembre, el president del Govern Pedro Sánchez va anunciar la posada en marxa del programa ‘kit digital’, mitjançant el qual s'impulsarà la transformació digital d'un milió de pimes i autònoms mitjançant un bo de digitalització de 3.000 milions d'euros.

Aquesta injecció econòmica permetrà tant a pimes com autònoms finançar un conjunt de serveis i solucions ja disponibles en el mercat. El programa arrencarà una primera convocatòria, dotada amb uns 500 milions, per a empreses d'entre 10 i 49 treballadors.

El programa ‘kit digital’ aterra en un moment en què la transformació digital de les empreses és més important que mai, a conseqüència de la irrupció del coronavirus al començament del passat 2020 i el seu impacte en l'àmbit empresarial.

En aquest context, les dades de l'Informe d'InfoJobs sobre Transformació Digital, Robotització i el Desenvolupament de Noves Tecnologies confirmen que Espanya té encara un ampli camí que recórrer en aquest sentit:

• La meitat dels treballadors reconeixia abans de la COVID-19 no estar formant-se en competències sobre noves tecnologies.

• El 66% de la població activa afirmava abans de la pandèmia que la transformació digital i la robotització havien modificat el seu lloc de treball.

• Els directius de les empreses espanyoles són els que en major percentatge (28%) afirmen notar els efectes de la transformació digital en el seu lloc de treball.

El programa Kit Digital del govern espanyol preveu una "inversió sense precedents" de 3.067 milions d'euros en la digitalització de les pimes i els autònoms fins al 2023.

Així ho ha anunciat la vicepresidenta primera i ministra d'Assumptes Econòmics, Nadia Calviño, que ha detallat que l'executiu subvencionarà un bo per a crear pàgines web, impulsar el comerç electrònic, gestionar els clients i els proveïdors, o per millorar la ciberseguretat.

Aquests serveis "podran ser adquirits per separats o en paquets" amb un import total que no pot superar els 12.000 euros, segons fonts del ministeri d'Assumptes Econòmics. Un cop rebin el bo digital, els empresaris i autònoms podran escollir com administrar-lo escollint una o més solucions del catàleg.

En els pròxims dies, el govern espanyol obrirà un concurs perquè les empreses puguin optar a oferir les solucions que es podran comprar amb el bo de digitalització i que es podran triar d'un catàleg de 10 categories.

En concret, els diferents serveis que podran demanar les pimes seran la creació d'una pàgina web o d'una botiga en línia; la promoció a través de xarxes socials; la gestió de clients o proveïdors; l'explotació de dades de l'empresa per a la millora de la presa de decisions; solucions per fer més eficient la comunicació entre treballadors; l'automatització de processos; la realització de factures electròniques, i la seguretat en les connexions i ciberseguretat bàsica i avançada.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb la coordinadora del programa de Direcció de Negoci Digital de la Universitat Abat Oliba CEU, Marta Gil (àudio).