Com saber si la persona que has conegut per internet no és un robot?

Avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra parlem de lligar per internet.Hofem amb l'investigador de l'equip SOM Research Lab, format per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i ICREA, Jordi Cabot.Les apps de cites, com Tinder o OkCupid, estan a l'alça. Des de fa anys tenen milions d'usuaris arreu del món i fins i tot s'ha estudiat que un 39 % de les parelles nord-americanes s'han trobat en línia, segons un estudi de la Universitat de Standford i de la Universitat Estatal d'Arizona. Però la pandèmia els ha fet arribar a rècords, amb creixements de fins a un 12 % entre febrer i març de 2020 al Regne Unit. Continuem buscant l'amor a internet, però sabem qui hi ha a l'altra banda? Al marge de les connexions per gustos o aficions, molts usuaris i estudis adverteixen que els bots s'estan colant als perfils amb conseqüències, de vegades, delictives. Darrere de fotografies, sobretot de dones, i poca informació personal s'hi amaguen robots que remeten la persona a altres webs, alguns de pornografia, o fins i tot de phishing, on roben dades de targetes bancàries. Match, el grup que engloba diverses app d'aquest tipus, com ara Tinder, va assegurar el 2019 que «capta i neutralitza» el 85 % de perfils falsos «abans que s'activin» i que, després, en el termini d'un dia, n'eliminen el 96 %. I no solament això, Tinder qualifica de «percentatge relativament petit» el que ha portat els usuaris a ser «víctimes d'activitats delictives». L'investigador de l'equip SOM Research Lab, format per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i ICREA, Jordi Cabot adverteix que, en general, els bots han millorat amb el pas el temps. «És una mica el joc del gat i la rata. Al principi es podia enganyar més fàcilment els usuaris, de manera que els bots eren més simples, però a mesura que l'usuari n'és més conscient, han d'anar millorant», al·lega l'expert. I així ho fan, i cada vegada «dissimulen més bé la seva identitat falsa». Segons ell, hi ha molts consumidors, «més avesats», que verifiquen si la foto és «robada» en pàgines com TinEye, encara que fins i tot per a això, alerta, hi ha trucs: «Amb els avenços de la intel·ligència artificial, un bot pot simplement generar una imatge falsa per a un perfil que sembli realment veritable». Mentre els dubtes creixen entre la comunitat de persones que busquen parella de manera virtual, empreses com OkCupid ofereixen recomanacions per evitar que els usuaris caiguin en enganys. «No enviar diners o compartir informació financera» és el consell fonamental en les converses inicials, que s'uneix al fet de no clicar en enllaços a webs que siguin spam o «llocs comercials que intentin vendre't productes o serveis». Els experts, per la seva banda, ofereixen un truc davant d'aquestes suposades persones: preguntar alguna cosa molt concreta per intentar posar a prova el bot. Amb cinquanta milions de persones registrades arreu del món i deu milions de subscriptors actius al dia, com és el cas de Tinder, alguns experts consideren que aquests llocs de cites, com la resta de xarxes socials que són «gratuïtes», poden tenir «dificultats pel que fa a perfils falsos, bots amb spam o usuaris perillosos». I, en la línia de defensa que els bots ajuden les persones a connectar, investigadors de Stanford també plantegen una qüestió: «No és clar que aquestes representacions falses siguin més comunes en les cites online del que ho eren en l'era preinternet».