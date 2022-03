Com queda el nou tram dels autònoms?

Un nou intent del ministre d'Inclusió i Seguretat Social, José Luis Escrivá, vol desfer les negociacions sobre el canvi de cotització dels autònoms. Es tracta de passar del sistema actual on cadascú tria què aporta a un nou sistema on les quotes es fixen en funció dels ingressos reals. Pel que fa a les seves propostes anteriors, Escrivá va proposar rebaixar la quota mínima, deixant-la en 202 euros; elevar la màxima, fins als 1.123 euros, i establir una nova xifra de protecció d'autònoms clarament inspirada en l'ERTO. Un altre canvi important és que es revisa el percentatge de despeses que es poden deduir dels ingressos per establir una rendibilitat real. Parlarem de les noves quotes amb el secretari d'economia de comissions obreres de Catalunya, Ricard Ballera.

- Aquesta nova proposta és millor que l'anterior?

No, aquesta proposta empitjora la progressivitat, redueix el nombre de quotes i el que fa és rebaixar les quotes màximes i incrementar les mínimes. Entenem perfectament que les persones autònomes estiguin en contra d'un sistema que té desequilibris importants.



- Quin seria l'equilibri correcte?

Que és pagues en funció dels ingressos. Hem de recordar que 1 de cada 4 autònoms a escala de la unió europea, està en risc de pobresa. Algú que guanyi menys de 700 € pugui pagar 214 € de quota, és una mica fantasiós. Hem d'intentar que aquelles persones emprenedores que volen tenir una vida amb uns ingressos mínims, se'ls hi ha d'acompanyar amb unes garanties com la seguretat social. Com a sindicat, l'altre element és un equilibri entre allò que ingressen i el que cobren realment, el que no pot ser és que el sistema d'autònoms vagi a càrrec del sistema del règim general (el que reuneix a més persones).



- Sembla molt coherent, per què no es fa així?

El problema que comporta és que la seguretat social ha de treballar amb el ministeri d'hisenda i això implica un seguiment dels ingressos reals per part dels autònoms.