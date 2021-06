Com es pot revertir el problema de despoblament a Catalunya?

Una de les lliçons que durant la pandèmia s'ha posat en més valor és la Catalunya buida. Una de les claus que ha ajudat a omplir els pobles buits és el teletreball durant la pandèmia però calen infraestructures. Parlarem de la situació amb el senyor Joan Nogué, director de l'Observatori del paisatge de Catalunya i professor de geografia de la universitat de Girona.

-El problema és tan greu com sembla?

És greu, però potser no tant com a altres regions d'Espanya on s'estan arribant a densitats quasi similars a Lapònid de Sibèria. Hem de tenir en compte que una tercera part de tots els municipis de Catalunya, que són 947, tenen menys de 500 habitants i són els anomenats micropobles. Això vol dir un 1,2% de la població de tota Catalunya gestiona 11.000 quilòmetres quadrats. Tots aquests petits pobles que estan perdent població tindran problemes per gestionar aquest territori sense cap suport, ni ajuts o si no troben una altra forma revitalitzar la seva economia, les seves formes de treball o la forma de sobreviure.

-Un primer pas per aportar economia aquests micropobles seria millorar les infraestructures per facilitar el teletreball?

Les infraestructures són bàsiques i tens tota la raó, però no tan sols estem parlant de grans carreteres, sobretot de xarxes telemàtiques com l'internet o la fibra òptica. Aquestes són les que sobretot fan falta, però evidentment i hi han d'altres vinculades a la qualitat de vida de les persones, com són les de tipus sanitari o benestar social, això atrau i fa aquell territori sigui molt més competitiu, però el que és bàsic és tenir internet i que funcioni. La gent s'ha adonat que també es pot viure en aquests llocs i no només passar un cap de setmana.