Com es pot reduir la bretxa digital?

Tots els governs estan fermament compromesos amb la digitalització, com estan fent les empreses privades. Tenim un exemple clar a la banca on la banca digital està agafant força. La transformació digital que estem vivint està canviant el comportament diari de tots nosaltres, des de la manera com ens comuniquem, informem i fins i tot consumim. Totes aquestes millores digitals estan orientades a facilitar els serveis als ciutadans, reduir el temps que dediquem a tràmits i limitar els desplaçaments. Ara, què passa amb el vell?

Per a alguns adults grans, la transformació digital no és cap problema. Molts estan acostumats als seus nous telèfons mòbils i poden enviar missatges de whatsapp a familiars o amics sense cap dificultat. Però la digitalització va un pas més enllà, i per a alguns, fer paperassa digitalment és un maldecap. Parlarem d'aquesta situació amb el professor estratègia digital, David Martí.



- Quina estratègia seguiran les empreses per no deixar ningú endarrere



D'entrada hi ha una lògica que funciona sempre, per entendre'ns, és la lògica del mercat. Estem parlant d'un públic que l'anomenem gent gran, però hauríem d'especificar per franges i situacions i no entrar en un tòpic. La lògica del mercat fa que les empreses s'adaptin a les necessitats senzillament perquè és una font d'ingressos, llavors, és lògic que no pots deixar perdre un públic potencial i que en un futur la societat continuarà envellint, per tant, les empreses per força s'hauran d'adaptar.



- Fa la sensació que amb aquesta digitalització i hi ha un punt de crueltat capitalista, és a dir, una empresa busca els beneficis digitalitzant, qui s'adapti bé i qui no que s'espavili.



Totalment d'acord, està passant tot molt ràpid i amb un cert descontrol i es dona per fet que hi ha una lògica o una planificació al darrere, però de fet no hi és, la tecnologia avança cada vegada més ràpid i és evident que el que no es pot permetre és que ningú es quedi enrere. Es pot començar per les aplicacions mòbils que són molt més fàcils que no pas des d'un ordinador.