Com pot ajudar la música a l'entorn sociosanitari?

L'humor o riure s'ha demostrat que influeix d'una forma molt positiva a la nostra salut. La música també és beneficiosa per la nostra salut, de fet,"Músicos por la salud" ha presentat un manifest per solucionar el govern de les comunitats autònomes incorporin la música en l'entorn sociosanitari. Parlarem amb el president i fundador de Músicos por la Salud, Guillermo.



- En quin moment vau decidir incloure la música en l'entorn sociosanitari?



La música es porta ampliant durant molts anys en els hospitals i el que volem és que el govern central i el govern autonòmic segueixi la recomanació de l'organització mundial de la Salut i ho incorporin a les seves polítiques.



- Com influeix la música a la salut?



En general, quan estem passant per un mal moment, tots sabem que ningú vol estar en un hospital o en una residència, evidentment tots preferim estar al nostre domicili, llavors, aquests moments que en generen pors o molta ansietat, la música ens permet desconnectar i aportar moments de pau en comptes d'estar concentrat en el que passarà en el futur.



- Com neix el projecte?



Com la majoria de ONG a través d'una experiència personal. Normalment, els fundadors han tingut alguna experiència relacionada, jo vaig estar amb ma mare durant un any a l'hospital i ho vaig arribar a considerar a casa meva. En aquells moments en els quals la meva mare no tenia els dolors, ni necessitava la bomba de morfina, era quan li posava la tauleta amb la seva música preferida i ella cantava, somreia, d'alguna manera sortia a fora d'aquell hospital, en sentit figurat.