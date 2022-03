Com es poden combatre les fake news?

El termefake News el coneixem des de fa temps i darrerament s'ha fet molt popular a través d'internet i les xarxes socials. Com a ciutadà és difícil saber quines són veritat i quines no. Per saber com ser crítics parlarem amb Roger Cuartielles, col·laborador de Learn to Check



D'ençà que internet ha entrat en escena s'han multiplicat les notícies falses, quin propòsit tenen?



Per una banda, és important saber que és preferible no parlar de fake News perquè quan ho fem pensem que la desinformació només ens pot arribar sota l'aparença de notícies quan les desinformacions poden arribar a través d'una fotografia, un vídeo i fins i tot a través d'un meme, per això els que ens dediquem a això, aconsellem que és millor parlar de desinformació genèrica per què el vol és desacreditar el periodisme amagant la certesa, i si diem fake News és una manera de comprar el relat de la desinformació i jugar a dins del seu marc mental.

La desinformació el que és impedir que com a societat tinguem un debat serè sobre les coses, fer que els fonaments trontollin i que imperi el relativisme, és a dir, introduir soroll i que no podem parlar amb claredat sobre els temes.



Hi ha molts interessos darrere, tant polítics, com econòmics. En moltes ocasions la política a jugat en el camp de la desinformació per desacreditar l'adversari. De fet, molts estudis ens diuen que els col·lectius que més desinformen, és el polític. És un problema d'estat i de societat, tot i trobar notícies que ens semblen falses tampoc comprovem la seva veracitat, per tant, també ens posa en una tessitura on hauríem d'educar a la societat en aquest sentit i que trobi eines de verificació i alfabetització digital.