Com podem protegir el nostre habitatge durant les vacances?

Segons dades del Ministeri de l'Interior, el nombre de robatoris amb força ha disminuït en 2019: un 5,4% menys que l'any anterior. Continua sent menor que el d'altres països del nostre entorn. També sabem que la majoria dels robatoris es produeixen de dia, entre setmana i quan no hi ha ningú a casa.

El número de les llars que compten amb sistema de seguretat electrònica creix a poc a poc, fins a rondar el 7% dels habitatges espanyols.

A més, segons enquestes realitzades per l'Organització:

• La satisfacció amb el sistema d'alarmes és en general bastant elevada, sense diferències significatives entre les diferents companyies del mercat.

• Abans de contractar una central d'alarmes, l'Organització recomana llegir la lletra petita, i comparar el servei i el preu d'almenys dues companyies.

• Com es tracta d'un contracte realitzat fora d'establiment comercial, hi ha 14 dies naturals per a desistir del contracte sense necessitat de justificar-se.

OCU recorda que és possible aconseguir una llar protegida mitjançant la combinació de mesures dissuasives, elements mecànics de seguretat i sistemes electrònics, i ofereix uns consells bàsics per a protegir l'habitatge.

Com a primera mesura, l'Organització de Consumidors recomana recórrer la casa per a detectar punts febles, sobretot els accessos, i intentar reforçar-los per a impedir o retardar l'entrada d'intrusos.

• Reforçar les portes d'accés. tant en la fulla com en el marc. Hi ha portes de tota mena: des de fusta massissa, passant per blindades amb una planxa d'acer en el costat interior, i cuirassades amb planxes d'acer a l'interior i exterior, més l'estructura interna d'acer.

• Instal·lar un bon pany que compti amb diversos punts d'ancoratge i cilindre de seguretat amb escut *antitaladro. Si el pany té només un punt d'ancoratge, és recomanable disposar d'un forrellat addicional.

• Parar esment a altres elements de seguretat com el pany, una peça metàl·lica inserida en el cèrcol per on encaixen els pestells quan es gira la clau, i les frontisses.

• Parar esment als cristalls i els marcs de les finestres. Existeixen diferents sistemes de bloqueig amb forrellat segons la mena de finestra, també disponibles per a persianes.

• Els cristalls més resistents a vegades surten molt cars. Com a solució intermèdia, es pot instal·lar un cristall amb doble capa o amb pel·lícula protectora.

• Les reixes i barrots ofereixen bona protecció, però suposen un obstacle de sortida en cas d'emergències. Per això, han de comptar amb un mecanisme d'obertura des de l'interior.

A més, OCU recorda que és important també respectar uns principis bàsics de prudència:

• No oblidar portes ni finestres obertes en sortir de casa, i girar per complet la clau per a garantir que el pany compleixi la seva funció.

• No amagar la clau en l'exterior (sota el pelut, un test, etc.), és preferible deixar una còpia a una persona de confiança.

• No obrir la porta a desconeguts. Desconfiar dels serveis tècnics que es presentin sense avisar, i, abans d'obrir la porta, usa sempre "filtres" com el porter automàtic, l'espiell o la cadena de seguretat.

• Evitar donar detalls per les xarxes socials i no comentar l'absència a persones de poca confiança.

• Prendre mesures per a fer l'efecte que la casa està ocupada (per exemple, instal·lar un programador electrònic per a activar a determinades hores algunes llums o el televisor).