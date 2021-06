Com podem prevenir el malbaratament alimentari?

El malbaratament alimentari és un problema que portem arrossegant des de fa molt de temps i per part de les administracions, cada vegada la sensibilització social davant d'aquesta situació és més important.

Per saber com podem aturar aquest malbaratament alimentari parlarem amb el Sergi Nus, ambientòleg i membre del departament de geografia de la universitat de Girona.

-Quines serien les primeres passes que haurien de donar?

El primer pas en la nostra vida diària seria planificar bé el que comprem i comprar allò que necessitem i no comprar perquè pensem que ho necessitem. A les llars espanyoles es malbaraten un 18% dels aliments que comprem a l'any i es calcula que són més de 250 euros, diners que llencem a les escombraries.

-Els restaurants si els supermercats també tenen productes que no acabem de vendre o que no acabant de col·locar.

Exacte, aquí hi ha aquesta nova onada de productes que pots trobar els supermercats d'oferta a l'última hora abaratit per tal que vagin ho pugui comprar un preu més econòmic sabent que aquell aliment és perfectament comestible, però que està arribant al límit de la seva caducitat o de la seva data estimada de caducitat.

-Data de consum preferent dura uns quants dies més dels que posa aquesta data?

Sí que hi ha persones potser per una qüestió de consciència o per una raó econòmica accedeixen a aquests aliments i aprofiten una gran quantitat d'elements que serien llençats, de fet és una pena veure com cada dia en els supermercats els reposadors van traient els productes amb aquestes dates de consum preferent i van posant de nous i aquells aliments que recullen normalment no són destinats a un consum a través d'Entitats solidàries o socials.