Com podem dormir bé a l’estiu?

Un de cada tres catalans té problemes per agafar el son i dorm malament, cosa que s’agreuja a l’estiu amb la calor, segons dades de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC). Aconseguir dormir bé a l’estiu pot convertir-se en un malson per a moltes persones, ja que, tal com explica el doctor Eduard Estivill, cap de la Clínica del Son Estivill, a l’Institut Quiron Dexeus i l’Hospital General de Catalunya, “les altes temperatures provoquen un son més superficial i més fragmentat”. Què hem de fer, doncs, per aconseguir dormir bé a l’estiu?

Com refresquem l’habitació?

L¨objectiu és aconseguir fer baixar la temperatura de l’habitació fins que se situï entre 19 i 23 graus. Per fer-ho, la principal estratègia és l’ús de l’aire condicionat. “La gent no acostuma a passar calor als hotels i això és gràcies a un bon ús de l’aire condicionat, de manera que hem d’intentar fer el mateix a casa”, explica el doctor. Ara bé, aquesta estratègia té dos inconvenients. El primer són els possibles problemes de salut, ja que l’aire condicionat resseca les mucoses i tenim més probabilitats de refredar-nos. El doctor Estivill recomana tenir l’aire en una habitació contigua i deixar obertes les portes perquè circuli l’aire. El segon inconvenient és l’econòmic: deixar l’aire encès tota la nit -la qual cosa tampoc és recomanada pels metges- suposa una forta despesa.

Com reduïm la temperatura de l’habitació sense l’aire condicionat?

Per trobar la resposta només cal mirar al passat. Abans de la invenció de l’aire condicionat, per refrescar l’habitació el més eficient era deixar les finestres obertes. Però aquesta estratègia també té els seus defectes. D’una banda, la possible entrada d’insectes i, de l’altra, el soroll que ve de l’exterior. Poder dormir amb la finestra oberta sense que entrin ni insectes ni soroll és un privilegi de només uns quants.

Eduard Estivill considera que el millor per aconseguir la temperatura ideal d’entre 19 i 23 graus és fer servir ventiladors, perquè “mouen l’aire i no assequen les mucoses nasals com fan els aires condicionats”. Igual que amb aquests aparells, però, es recomana que el contacte no sigui directe. “Qualsevol corrent d’aire ha de ser com més indirecte millor, ja que l’aire fred directe al nostre cos durant períodes llargs pot ser perjudicial”.

Despullats o amb pijama?

Fer servir pijama per dormir és una qüestió cultural, però en un ambient calorós el més aconsellable és dormir sense roba. El pijama no aporta més que calor i pot arribar a ser incòmode durant la nit, de manera que el consell dels experts és clar: com menys roba, millor. El problema aquí és que dormir despullats xoca amb els “convencionalismes tradicionals”, especialment si es dorm acompanyat