Com podem detectar una persona tòxica?

Les persones som éssers socials per naturalesa. Aquesta necessitat d'intercanvi també ens proporcionarà valuosos aprenentatges, com detectar les persones tòxiques. Per això, és important que estiguem molt atents a les nostres interaccions. En cas contrari, podem quedar atrapats a les trampes que aquests perfils elaboren a través de les més sofisticades estratègies. Per saber com identificar una persona d'aquestes característiques parlarem amb el Joan Roa.

- Com definiries una persona tòxica?

Són com vampirs energètics, ens treuen la nostra energia i quan les tenim a prop tenim sensacions negatives, són desagradables, intranquils i no podem estar còmodes amb ells. Aquests serien els trets principals en homes i dones tòxiques, tenen una forma de relacionar-se molt característica i negativa, tant amb ells mateixos com amb la gent que ens envolta.



- Com les podem detectar?

Com bé dèiem són persones que ens aboquen aquesta intranquil·litat, normalment es queixen de la majoria de coses, posen molt el focus en el problema, li donen moltes voltes, tendeixen a veure el got mig buit i sempre es situen com a víctimes, és a dir, mai tenen culpa de res i són els altres els responsables. Quan tots aquests aspectes s'ajunten tindríem un perfil molt tòxic. També hi ha persones que són molt passives, sense cap mena d'iniciativa i quan la resta proposa alguna cosa, no va amb ells. Les podem percebre com persones tristes i "amargades" i on l'enveja està molt present, mai estan agraïts per res. Hi ha cert narcisisme, normalment tendeixen a propagar rumors i a tenir problemes amb la gent.



- Aquests serien el seu comportament habitual en el seu dia a dia?

Si, és la seva forma de fer, un patró general per relacionar-se amb les persones del seu àmbit, ho converteix en la seva forma de vida.