Com podem conservar la ponsètia tot un any?

Avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra, l'artista floral i dissenyadora de jardins, Alejandra Coll, ens ha donat consells per mantenir viva la planta de Nadal o ponsètia.

Si l’adquirim o ens la regalen, cal treure’n l’embolcall; si no, les fulles es fan malbé. Si el volem deixar uns dies, podem fer-ho retallant la base del test (perquè pugui absorbir l’aigua del plat quan es regui) i obrint el paper de regal, de manera que toqui tan poc com sigui possible les fulles.

- A casa la mantindrem en una habitació amb molta llum natural i així podem apreciar-ne bé el color. Caldrà evitar corrents d’aire i excessos de calor, com radiadors, llars de foc, etc. També cal evitar posar-la a llocs on pugui rebre cops, ja que es trenca amb facilitat.

- Per prolongar el màxim possible la durada de les bràctees, la temperatura no ha d’excedir els 23 ºC durant el dia i els 16 ºC durant la nit. A més, s’ha de mantenir sempre per sobre del 12-13 ºC. Una temperatura excessiva fa que caiguin les fulles verdes de la planta i només quedin les vermelles.

- Aquesta planta necessita un reg moderat i millor d’aigua tèbia. Pot suportar una mica de sequedat, però no tolera l'excés d’aigua. S’ha de mantenir el substrat lleugerament humit. Sempre és molt millor regar per immersió, amb un plat fondo amb una mica d’aigua i el test al damunt perquè absorbeixi l’aigua poc a poc. Mai s’han de regar les fulles per damunt, ja que és una planta molt propensa a agafar fongs.

- Com més petita sigui la planta, més freqüència de reg necessitarà.