Com podem combatre l'esgotament en els mesos més calorosos de l'any?

Les altes temperatures que porta l'època estival solen desembocar en un augment de la feblesa física i en un major cansament.

Tal com explica el Ministeri de Sanitat, la raó és que l'organisme treballa sense descans, consumint més recursos i energia per a mantenir una temperatura corporal homogènia i constant.

Encara que es tracta d'un problema que es pot atallar mantenint una hidratació adequada, seguint una dieta equilibrada i evitant activitats exteriors en les hores centrals del dia, enguany la sensació de fatiga s'està veient incrementada per la pressió emocional que moltes persones experimenten, fruit de l'impacte de la pandèmia.

Qualsevol situació que generi un increment dels nivells d'estrès produeix un augment de la producció de cortisol i adrenalina. Totes dues hormones activen l'organisme, preparant-lo per a lluitar i enfrontar-se a un escenari que s'assumeix com a perillós.

No obstant això, el problema arriba quan l'exposició a aquest estat de tensió s'allarga en el temps. “Aquesta situació produeix un estat de cansament extrem que, a més, es veu incrementat per la resta de conseqüències físiques de sofrir ansietat o estrès: mala qualitat o falta de somni, trastorns gastrointestinals, maldecaps, marejos, taquicàrdies…, que també acaben afectant els nivells d'energia”, indica la Dra. María Sánchez, e-Health Medical Manager.

“L'ideal, per descomptat, seria prevenir l'aparició d'aquest esgotament. No obstant això, una vegada que ja estem experimentant aquesta sensació, l'única cosa que podem fer és enfrontar-nos a les causes subjacents dels seus símptomes, ja sigui l'estrès o l'ansietat, i emprendre una sèrie d'accions per a recuperar els nostres nivells d'energia habituals”, prossegueix la Dra. Sánchez.

Aquests son uns quants consells destinats a recarregar piles durant aquest estiu:

· Realitzar estiraments. Una cosa tan simple com realitzar uns exercicis d'estirament contribueix a l'eliminació de toxines, a l'enfortiment dels músculs i a la disminució de l'estrès, facilitant una aportació d'energia extra. Això és especialment beneficiós en aixecar-se, permetent que s'activi el sistema limfàtic després del descans nocturn. Es recomana iniciar els estiraments amb moviments suaus, primer d'un costat durant 30 segons i després alternar amb un altre costat. Si es compatibilitza amb respiracions profundes, els beneficis seran majors.

· Prendre's una beguda refrescant. S'ha comprovat que l'efecte energètic de prendre un refrigeri saludable és el mateix que el d'ingerir una beguda energètica ensucrada refrescant. La diferència és que és un hàbit molt més sa. Hi ha molts exemples: aigua amb trossos de fruita, llimonada natural… Hidratarà al cos, mantindrà la corba de la glucosa estable i posarà en marxa l'organisme per a continuar la jornada amb energia.

· Riure's. L'estiu convida a reunir-se amb el cercle més pròxim i a passar una estona agradable, la qual cosa facilitarà la recuperació dels nivells d'energia. En riure'ns, el cos segrega endorfina, catecolamina, adrenalina, serotonina i dopamina. Això ajuda no sols a reduir els nivells d'estrès i reactivar-se, també serveix per a reduir alguns tipus de dolor o per a fer front a uns certs problemes cardiovasculars.

· Vestir de colors alegres. Res millor que l'estiu per a apostar per colors cridaners. En aquest cas, serien el vermell, el taronja i el groc els més recomanats per a estimular al sistema nerviós i sentir-se més despert. Transmeten energia, inciten a l'activitat i eleven l'ànim.

· Dutxar-se amb aigua freda cada matí. Les neurones i els receptors tèrmics situats en la pell s'activen per a enviar un missatge d'alerta a la resta del sistema, generant una resposta en l'organisme que fa que el cos s'activi. Una dutxa d'aigua freda de només tres minuts és suficient per a contrarestar alguns dels efectes de la fatiga crònica. Això sí, aquest exercici no ha de realitzar-se de cop, sinó començar amb aigua temperada i anar baixant la temperatura.

· Escoltar música i cantar. La música és capaç d'afectar directament i de forma molt positiva a l'estat d'ànim, traduint-se en un augment d'energia. Aquest avantatge s'incrementa enormement si s'acompanya cantant, ja que aquesta pràctica requereix un control de la respiració, la qual cosa equival a un bombament extra d'oxigen i, per tant, major sensació d'energia.

· Gaudir de la naturalesa. S'ha comprovat que caminar per la naturalesa, caminar descalços per la riba de la mar, fer una passejada per la ribera d'un riu, etc. augmenta la concentració, incrementa la creativitat i produeix una aportació d'energia, ja que provoquen que l'atenció sigui desenfocada, sense distraccions ni tensió extra.

· Practicar la respiració profunda. Una respiració profunda des del diafragma ajuda a un millor bombament de la sang, la qual cosa permet disminuir la sensació de cansament corporal i la tensió acumulada. Hi ha moltes tipologies d'exercicis que poden practicar-se per a reactivar-se. Per exemple:

1. Buscar un lloc relaxat i asseure's còmodament, amb l'esquena recta.

2. Col·locar la llengua sobre el paladar superior i inhalar.

3. Comptar mentalment fins a sis mentre es realitza l'exercici i omplir l'abdomen amb aire. Mantenir la respiració i exhalar, aquesta vegada comptant fins a dotze.

4. Repetir aquest exercici contraient i expandint l'abdomen durant un o dos minuts.

· Apostar per aliments energizants i per l'activitat física. Nutrients com el potassi o el ferro i compostos com les proteïnes i els sucres són imprescindibles perquè el cos disposi de la força necessària per a afrontar el dia a dia. Per a recuperar l'energia, el millor és combinar una dieta saludable amb aliments com la fruita seca, les llavors i les pipes, els plàtans, les figues, els ous, l'all o la civada. També és important realitzar exercici, ja que gràcies a l'esport es generen endorfinas, la qual cosa aporta una recàrrega d'energia.