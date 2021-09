Com hem d'actuar amb el canvi climàtic per evitar futures destrosses econòmiques com va causar la tempesta de fa uns dies a les Terres de l'Ebre deixant desperfectes i platges tancades a causa de les ratxes de vent. El vent també ha fet actuar als serveis d'emergències per altres incidents més lleus a Tivenys, Guiamets, Ribera d'Ebre i altres punts del territori. Parlarem amb el científic del centre en resiliència climàtica i director de la línia del canvi climàtic del centre tecnològic Eurecat , Carles Ibáñez.



-Una certesa és que el canvi climàtic el tenim a sobre.



Sí de fet ja fa temps que ho sabem, l'últim informe acaba de parèixer per part dels experts internacionals sobre el canvi climàtic, és molt clar i contundent. Alerten de la gravetat de la situació i que s'estan accelerant en la majoria de casos i hem d'actuar d'una manera contundent des d'ara mateix.



-La tempesta de fa uns dies a les terres de l'Ebre, és un exemple o senzillament estem davant d'un episodi típic del clima mediterrani?



Quan veiem una sèrie de tendències és quan fem una estadística, però en aquest cas són fenòmens que no passen freqüentment com a mínim a una localitat en concret i també tenim una petita sèrie de dades històriques. A partir d'aquí és difícil veure tendències clares.



-El termòmetre seria un bon indicador per saber cap a on anem?



Per exemple el delta de l'Ebre és un dels espais més vulnerables en el canvi climàtic per diferents factors, com és la pujada del nivell del mar, les tempestes marines o de Llevant i les onades de calor. En aquesta zona només s'emportaran canvis climàtics negatius.



-Hi ha un canvi positiu en el canvi climàtic?



Només ho serien pels interessos de l'espècie humana, com per exemple si a Rússia fa més calor, potser poden cultivar i ser més autosuficients pel que fa a la producció alimentària.