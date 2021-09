Com hauria de ser el salari mínim a Catalunya?

La vicepresidenta primera del govern espanyol, Nadia Calviño, ha afirmat aquest dilluns que l'augment del Salari Mínim Interprofessional es podria començar a aplicar a partir de l'octubre, coincidint amb el tram final d'aquest any.

Ho faria, segons ha explicat, de forma "limitada" coincidint amb la millora de diversos indicadors econòmics, com ara un descens "sense precedents" de l'atur o el descens de treballadors en ERTO. Calviño ha deixat clar també que l'augment del SMI no seria en caràcter retroactiu i ha evitat concretar en quina quantitat es concretaria aquest increment, a l'espera de la nova reunió dels agents socials aquest dimarts.

La vicepresidenta primera del govern espanyol ha urgit els agents socials a arribar a un acord amb celeritat perquè la població que rep els salaris més baixos es pugui veure beneficiada de l'augment del SMI.

Calviño considera que actualment es donen les "condicions favorables" per a l'increment del SMI, que ha evitat confirmar si se situaria al voltant dels 19 euros, que és la quantitat alta de la forquilla que recomanen els experts (12-19 euros). Calviño ha dit que de cara aquest any seria "relativament limitat".

Des d'Astúries, la també vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha demanat "deixar treballar" al diàleg social. "Com hem dit ens estem movent en l'informe del comitè d'experts, que no solament determina les quantitats que procediria revaloritzar el SMI sinó que fixa la senda per arribar al 60% del salari en el nostre país", ha afegit.

Per la seva banda, abans d'entrar a la reunió, el secretari general de CCOO, Unai Sordo, ha reclamat un salari mínim de "1.000 euros o més".

"Ens interessa garantir que no es perdi poder adquisitiu aquest any ni el que ve. El nostre objectiu en aquesta negociació es que el salari se situï als 1.000 euros o més a partir de l'1 de gener del 2022", ha resumit Sordo, que espera que aquest punt es pugui acordar en la reunió d'aquest dilluns.

