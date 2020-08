Com han viscut el confinament a les residències de nens amb discapacitat intel·lectual?

APINAS des del seu naixement a l’any 1967 s’ha consolidat com un projecte col·lectiu de responsabilitat social del que en formen part els mateixos usuaris dels centres i serveis que tenim en funcionament, les seves famílies i els professionals. També s’han implicat un bon nombre de ciutadans, famílies i entitats anoienques que són socis col·laboradors de l’entitat.

Les administracions públiques de l’Anoia: els Ajuntaments de la comarca de l’Anoia que formen part de la Mancomunitat per l’atenció dels DP de la comarca de l’Anoia, el Consell Comarcal i la Diputació de Barcelona. Així com els diferents Departaments de la Generalitat de Catalunya amb la que ens uneixen concerts i convenis, han estat fonamentals per construir al llarg d’aquests anys la realitat que avui és APINAS.

Millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual o amb trastorns de desenvolupament i de les seves famílies a la comarca de l’Anoia és l'objectiu de l'entitat, així com, facilitar l’atenció integral i personalitzada, afavorint la prevenció, la detecció precoç i inclusió social, actuant com entitat socialment responsable.

Com han viscut el confinament i la pandèmia a la residència de Prats de Rei?

"Ha estat tota una experiència, sóc infermera i mai hauria imaginat una situació així, això sí, hem sortit enfortits" Ens explica Emma Fillat, directora de la residència d'APINAS a Prats de Rei "vaig estar vivint en una caravana que em va portar un amic en la residència. La reacció dels nens va ser exemplar, ens han donat una lliçó d'adaptació i vida." ens diu Emma "va haver-hi més treball per a fer les proves PCR als treballadors que als nens".



En la residència va haver-hi uns 60 positius entre treballadors i nens. "cada tres hores els controlàvem la temperatura, els miràvem amb lupa".



El personal va estar lliurat donant molt més, superant-se "hi ha gent que davant l'adversitat es creix, penseu que el personal de què disposem són auxiliars, graduats mitjans i un sou baix, i ho han donat tot".

Una història exemplar de les moltes que hem vist durant el passat confinament (AUDIO)