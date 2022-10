Com funcionen les UMIC?

Les Unitats d'atenció al consumidor (UMIC) visitaran 64 municipis durant aquest mes d'octubre. Per saber què són i com funcionen parlarem amb la tècnica de consum de Barcelona, Beth Linuesa.



- Què són les UMIC i com funcionen?



Són unes unitats mòbils unes furgonetes molt llampants de color verd que donen informació al consumidor. Són oficines que van els municipis i allà tenen les consultes dels consumidors. De vegades són unes informacions concretes i d'altres vegades volen posar una reclamació a una empresa i el nostre paper és atendre'ls i explicar-li com s'ha de fer la gestió.



- Quan no van els municipis, on està l'oficina?



Estan a les capitals de comarca, per aquest motiu ens movem per a tota la província de Barcelona, però sobretot anem aquells municipis que pel nombre d'habitants els considerem que són petits (micropobles) o mitjans, ja que normalment no disposen d'una oficina d'informació al consumidor.



- Cada quant passa pels pobles?



Hem de seguir uns criteris i una esteu des de visites perquè hi ha pobles de 10.000 o 20.000 habitants on passem un cop al mes i ia d'altres pobles més petits que potser passen 4 cops l'any.



- Què passa quan no esteu presencialment?

Tots els ajuntaments de la província de Barcelona que són petits i mitjans, tenen una app que connecta directament amb el servei central per on es poden passar les reclamacions, està actiu tot l'any.