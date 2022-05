Com funciona l'agricultura de precisió

L'Agricultura de Precisió és una estratègia de gestió que recull, processa i analitza dades temporals, espacials i individuals i les combina amb altres informacions per a recolzar les decisions de maneig d'acord amb la variabilitat estimada, i així millorar l'eficiència en l'ús de recursos, la productivitat, la qualitat, la rendibilitat i la sostenibilitat de la producció agrícola.

Dins del Pacte Verd de la Comissió Europea, s'indica la necessitat de produir aliments de forma econòmicament sostenible i respectuosa amb el medi ambient, a més de sans.

Es posa com a objectiu la reducció de l'ús de pesticides i fertilitzants en un 50% abans de l'any 2030. Per a això, l'agricultura de precisió és vital perquè permet, a través de la tecnologia, sectoritzar les parcel·les agrícoles per a poder determinar les condicions de clima, sòl, creixement vegetatiu, qualitat, etc., de cadascun dels punts.

No té sentit regar, fertilitzar o tractar tot el terreny per igual perquè les seves condicions no són iguals en tots els llocs.

La teledetecció aèria amb satèl·lits, avions o drons i, cada vegada més, a través de vehicles terrestres són avui capaços d'oferir-nos informació al minut de l'estat i les necessitats de cadascuna de les plantes d'una explotació En quina situació es troba Catalunya en aquest aspecte?

En vinya, per exemple, s'han arribat a obtenir collites de raïm de 8 a 10 vegades més grans en unes zones que en unes altres de la mateixa parcel·la.

Existeix, per tant, una certa discordança entre l'actuació homogènia que es realitza a nivell de parcel·la i la distribució espacial de la collita obtinguda. Aquesta circumstància fa pensar que l'ús dels recursos i dels factors productius pot ser ineficient.

Dit d'una altra manera, les actuacions agronòmiques no s'adeqüen degudament a la potencialitat real de les diferents zones del camp que, per motius edàfics i/o ambientals i/o d'altre caire, solen aparèixer, sobretot en parcel·les de certa dimensió.

La conseqüència lògica és l'aparició de problemes diversos, com els majors costos dels tractaments, pèrdues de collita o efectes desfavorables sobre el medi ambient.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb el membre del grup de treball d'agricultura 4.0 del col.legi d'enginyers agrònoms de Catalunya, Fran García (àudio).