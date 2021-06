Com fer que els nens mengin de manera saludable?

La Diputació de Barcelona ha organitzat durant aquest mes 26 tallers de cuina sense pares a 14 municipis. Parlarem amb el senyor Fernando Martínez cap de la unitat de promoció de la Salut de la Diputació de Barcelona.



-Què són els tallers de cuina sense pares?



Són una sèrie de tallers que s'ofereixen a tots els municipis de la zona territorial de Barcelona i des dels serveis de Salut pública de la diputació. Va dirigit a tots aquells municipis que vulguin fer algun tipus d'actuació en aquest sentit. Bàsicament va dirigit als nens de 14 a 18 anys i té un objectiu dinàmic i d'aprenentatge.



-Va enfocat al món de la cuina?



Va dirigit més bé a l'alimentació saludable. Ens trobem que avui en dia està bastant de moda, però des del 2010 ja es va detectar la necessitat d'apropar d'alguna manera a la gent jove i sobretot com fer-li arribar al coneixement i la pràctica de com portar a terme una alimentació saludable.



-Es nota que hi ha més interès per part dels joves impulsats per aquesta moda?



S'ha notat molt el canvi d'actitud davant de l'escenari de la cuina. També es nota que ho tenen com més integrat en el seu dia a dia i es nota un canvi a l'hora d'afrontar els estris, el foc, al forn o al microones. Sí que és veritat que els programes de televisió ho han fet tot com més natural, sobretot el fet de manipular els nostres aliments i això eleva el grau d'implicació i d'interès.