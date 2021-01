Com evitar relliscades i lesions en la neu i el gel

A Madrid, s'ha glaçat la neu que hi ha als carrers i això està provocant molts problemes de mobilitat, i també moltes caigudes. La feina dels traumatòlegs s'ha triplicat. Però no cal anar a Madrid, Catalunya, en concret les terres de Tarragona i Lleida, tambè està patin el fred i les gelades . Sense oblidar que encara queda molr hivern per davant. Per aixo ara mateix volem parlar de com evitar aquestes caicudes amb el cap de la untiat de genoll del servei de cirurgia ortopedica i traumatologia de l'hospital de Bellvitge, el Doctor Gabriel Oliver.

Els metges han demanat als ciutadans que extremin la precaució i, als majors d'edat, que no surtin de casa per la placa de gel que s'ha format després de la nevada. Les urgències hospitalàries ( a Madrid) per traumatismes s'han col·lapsat. Només aquest dilluns es van fer 600 actuacions d'emergència per les caigudes. Es calcula que aquesta mena d'atencions s'han triplicat. En les últimes hores, les baixes temperatures de 12 graus negatius han fet formar una capa de gel extremadament relliscosa que fa que caminar pel carrer sigui perillós en moltes zones. A la capital d'Espanya o altres ciutats i pobles on ha nevat i ha fet molt fred a més, a la via pública hi ha elements inestables, com branques d'arbres, que dificulten encara més els desplaçaments. Per a les persones que no poden evitar haver de sortir de casa, la recomanació ès que facin servir calçat amb bona adherència, fer passes petites amb el cos inclinat lleugerament cap a endavant per evitar caure de cul, i trepitjar per zones on encara quedi una mica de neu, on és menys probable de relliscar. El govern espanyol també ha demanat prudència als ciutadans i que surtin el mínim possible al carrer per evitar caigudes, que puguin col·lapsar les urgències traumatològiques als hospitals. El Col·legi Professional de Fisioterapeutes ha advertit que les ciutats no són els llocs més adequats per practicar activitats amb esquís i trineus per l'existència de desnivells, voreres o forats tapats. També alerten de les amenaces de passejar o fer esport si no es prenen les precaucions adequades per evitar caigudes i cops a causa del gel o del "sobreesforç" que pot suposar caminar per la neu.