Com ha estat la temporada estiuenca a la Costa Brava?

És un estiu on tenim molt clar que hi havia ganes de sortir i així ho han demostrat les xifres. La Costa Brava va començar l'agost amb una ocupació als seus establiments hotelers d'entre el 95% i el 100%, és la taxa més alta de totes les autonomies. Principalment, els hotels que s'han pogut omplir són els del centre de la Costa Brava, amb xifres similars a les dels estius d'abans de la pandèmia. Per saber com ha anat en general per la Costa Brava, parlarem amb Antoni Escudero, president de la federació d'hostaleria de Girona.



- Podem dir que estat una bona temporada com es preveia el maig?



Venim d'una realitat on les comarques gironines són molt potents, tenim 45.000 establiments entre hotels, càmpings, apartaments rurals o habitatges turístics... són quasi mig milió de places. Omplir tot això a l'estiu costa moltíssim i aquest no ha anat malament, estem quasi com les xifres obtingudes abans de la pandèmia, però les pernoctacions han baixat un 4% i això indica que hi ha hagut gent, que estem contents, però les temporades són curtes i no podem valorar dos mesos com si fossin dotze. Tot es comença a recuperar, però hem de ser cauts.



- Ha canviat la tendència i encara és massa aviat per dir-ho?



Ha canviat tot indudablement; no obstant això, sí que és veritat que hem recuperat el perfil del visitant alemany i britànic a la Costa Brava, inclús s'han vist americans que feia temps que no es veien i sobretot han vingut espanyols.



- L'avançament de curs ha influenciat al sector?

Si, tampoc ha estat una ruïna, però sí que ens ha afectat durant els primers quinze dies de setembre. Aquestes decisions no ajuden a poder sufragar el sector.