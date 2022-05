Com estan els recursos hídrics a Catalunya?

Després d'un any de mesuraments, Greenpeace publica l'informe “Amenaça invisible: la contaminació de l'aigua per nitrats”, juntament amb un mapa interactiu, que recull els resultats de les anàlisis efectuades per la Xarxa Ciutadana de Vigilància de la Contaminació de l'Aigua per Nitrats.

Davant l'insuficient control per part de les administracions públiques sobre la qualitat de les aigües espanyoles, Greenpeace decidia fa ara un any sumar el seu granet de sorra repartint mesuradors de nitrats per totes les comunitats autònomes d'Espanya perquè fossin els propis veïns i veïnes els qui, de manera voluntària, poguessin controlar el nivell de nitrats de les seves aigües.

Durant aquest període (2021-22) es van realitzar gairebé 800 mesuraments en aigües subterrànies, superficials i fins i tot de consum i la principal conclusió és que, sent 37,5 mg/l el valor màxim permès per a aigües subterrànies, gairebé el 54% dels mesuraments efectuats en aquestes mostren contaminació per nitrats.

No menys preocupants són les dades respecte a la aigua de consum, ja que, amb el límit establert en 50 mg/l, un 10% dels mesuraments indiquen també contaminació per nitrats i gairebé un 30% alerten que hi ha aigües en risc d'aconseguir nivells que impedirien el consum humà.

A Catalunya, l'entitat que ha col·laborat amb la Xarxa Ciutadana de Vigilància de la Contaminació de l'Aigua per Nitrats ha estat la Associació Defensa Drets Animal (ADDA).

S'han efectuat en total 32 mesuraments, 16 a Barcelona, nou a Girona, tres a Lleida i quatre a Tarragona. Tots els mesuraments en aigües subterrànies indiquen contaminació per nitrats, fins i tot quatre d'elles donen valors iguals o superiors a 100 mg/l, és a dir mesuraments que indiquen que les aigües estan molt contaminades. Respecte a les aigües superficials, el 42,3% indiquen contaminació per nitrats.

Per a les aigües subterrànies la concentració més elevada va ser de 200 mg/l i es va detectar en una font a Gironella (Berguedà), Barcelona, l'11 d'agost de 2021. La concentració més elevada dels mesuraments d'aigües superficials es va trobar a Veciana (Anoia), Barcelona, el 13 de desembre de 2021 en un petit rierol i tenia una concentració de nitrats de 89 mg/l.

En l'informe, que no té caràcter científic, sí que dona no obstant això bon compte il·lustratiu de la situació que tenim en el territori espanyol.

Quina salut tenen els aqüí fers catalans?. A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb l'investigador de l'ICRA, Joan Maria Llorens (àudio).