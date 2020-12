"Com està?", la campanya de l'Ajuntament de Barcelona per contactar amb la gent gran

Avui us volem parlar de la gent gran a la ciutat de Barcelona. Les xifres parlen de si mateixes, i és que es calcula que a l'any 2030 gairebé un de cada tres habitants de Barcelona tindrà 60 anys o més. A aquest envelliment progressiu de la societat s'hi suma el fet que moltes d'aquestes persones viuen soles. L'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa una campanya que es diu "Com està?". Hem volgut parlat del tema amb la Gemma Tarafa, regidora de Salut, envelliment i cures, i ella ens comenta aquestes xifres: "Aquesta campanya consisteix en posar-nos en contacte, en trucar a 70.000 persones que viuen a la nostra ciutat que tenen entre 70 i 84 anys. Totes aquestes persones no són usuaries de cap projecte ni cap servei municipal, és a dir, no tenen teleassistència, no tenen el problema de vincles, és a dir, cap servei municipal que els acompanyi en el seu dia a dia. El que es vol és arribar a aquestes persones amb tres objectius diferents: El primer és poder saber com estan i poder fer un acompanyament emocional, i en el cas que es descobreixi que aquestes persones necessiten un acompanyament més constant, es farà una segona trucada amb un psicòleg per poder-les acompanyar millor. El segon objectiu és que tinguin informació de tots aquests serveis municipals dels que poden gaudir i no estan utilitzant, i ajudar-los a utilitzar aquests serveis en cas que ho vulguin fer. I com a tercer objectiu és també tenir unes dades molt més objectives de la població de la nostra ciutat. És una campanya que mai havia fet l'Ajuntament, i sens dubte les dades que recollirem tindran una utilitat molt imoprtant per intentar fer que la vida de les persones grans sigui més fàcil"