Com està afectant la pandèmia a l'obra nova a Catalunya?

La pandèmia del coronavirus està frenant la construcció de vivienda nova per l'any vinent. Són paraules de Lluís Marsà, president de l'associació de promotors de Catalunya avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra. La construcció d'habitatges ja comença a notar la frenada general causada per la pandèmia del coronavirus. La incertesa econòmica ha aturat en sec les vendes sobre plànol i els bancs són més exigents en els requisits per obtenir finançament. En aquest escenari els promotors han frenat les noves construccions.

Entre el gener i el setembre, els visats d'obra nova han caigut un 16% a Catalunya, segons dades de la Generalitat. Per demarcacions, les de Tarragona i Lleida concentren les caigudes més fortes, de fins al 49% en aquesta última demarcació. En el cas de Barcelona, que és on es construeixen més pisos, la frenada és del 12%. Els promotors preveuen que els pròxims mesos continuarà baixant. "Calculem tancar l'any amb un 20% menys d'obra nova iniciada", assegura Lluís Marsà, president de l'Associació de Promotors de Catalunya, que explica que el descens només es veu compensat amb el començament de promocions d'habitatge social. Alerta que, si no hi ha ajudes, l'any que ve la frenada pot ser encara pitjor. "Cada habitatge nou que es crea genera 2,4 llocs de treball a Catalunya. En un moment que el sector públic no té recursos per crear nous llocs, la construcció podria ser un efecte tractor important. Nosaltres arrosseguem altres activitats. Però cal ajudar la construcció d'obra pública i d'habitatges (social i lliure). Aquí s'està optant per l'efecte contrari", lamenta Marsà.A diferència de la crisi immobiliària del 2008, ara no quedaran blocs abandonats a mig construir. "Els edificis que s'estan fent s'acabaran perquè el 80% d'habitatges ja estan venuts", assenyala el president de l'Associació de Promotors. Pel que fa l'alentiment de la construcció d'obra nova es notarà en els preus. El sector immobiliari calcula que els preus poden baixar un 5% en el pròxim mig any, però la incidència final dependrà de l'evolució de la pandèmia. "A Catalunya hi ha una necessitat de 25.000 habitatges anuals i ara mateix estem un 60% per sota. Hi haurà una falta d'estoc sobre la demanda. Per Marsà : “Cal més vivenda de protecció social per equilibrar el mercat”.