Com ens afecta la contaminació acústica?

El dia 27 d'abril és el dia internacional de la conscienciació sobre el soroll. Com ens pot arribar a pactar la contaminació acústica tants psíquicament com físicament? Per saber la resposta hem convidat a l'otorrinolaringòleg de l'Hospital Universitari Josep Trueta de Girona, Dr. Ignasi Sambola.



- No ens adonem de com ens afecta el soroll fins que ens repercuteix a la salut?



És cert, el soroll ens envolta cada dia i realment els nivells de soroll elevats són un contaminant invisible que ens afecta físicament i psicològicament sense cap dubte.



- Com podem cuidar de la nostra oïda?



Ens afecta a dos nivells, un directe a l'aparell de l'audició quan estem sentint sorolls elevats durant un temps prolongat o un soroll molt intens de curta durada, aquest ens afecta l'òrgan auditiu creant una sensació d'alerta, també ens pot produir unes alteracions i pujades a la pressió arterial, problemes d'irritabilitat, alteracions de la concentració o mal de cap. Si aquest soroll l'anem sentint de manera prolongada, a la llarga ens pot donar problemes de depressió, ansietat, afectacions generals en el sistema cardiovascular i malalties de classe psiquiàtrica.



- Estem davant d'un ampli ventall d'afectacions.



Per descomptat, hi ha molta patologia secundària a causa de les alteracions del soroll, inclús les persones que estan exposades a un ambient laboral de molt de soroll hi ha més freqüència d'accidents laborals, alteracions a les orelles amb reaccions inesperades i d'afectacions psicològiques.

- Hi ha diferència en l'ambient sorollós d'una ciutat i el camp?

Sí, existeixen unes escales de valoració d'ambient sorollós. El soroll té unes característiques d'intensitat de tot i timbre no és el mateix sentir un soroll baix com una "o" o una "u" o un soroll agut com una "i". En el nostre dia a dia estem envoltats dels sorolls i el que marca l'afectació és la intensitat.