Com ens afecta als consumidors el topall del preu màxim del gas?

La crisi energètica que estem patint, sobretot a la guerra a Ucraïna, tot i que els preus ja havien pujat abans. Possiblement, en el nostre país el subministrament no afecta tant perquè el principal proveïdor de gas és d'Algèria o als Estats units amb el gas liquat i de moment no hi ha una por per manca de subministrament però si de preu. Així mateix, Espanya Portugal han aconseguit que s'accepti un preu màxim de 50 euros per megawatt. Parlarem amb el catedràtic d'Economia de la UAO CEU, Clemente Polo.



- La situació amb el gas està molt delicada en aquest moment.



La primera matisació que volia fer és que sí que és veritat que la guerra d'Ucraïna ha tingut un impacte en els preus de l'energia, però ha estat molt limitat en el temps i podríem dir que va arribar al seu pic entorn del dia 3 de març, és de dir, pocs dies després de començar la guerra i que en aquests moments el preu del gas natural és molt semblant al que havíem tingut el mes d'octubre de l'any passat. Hi ha hagut un efecte transitori, però no és permanent.

Quant a Algèria, sabem que des del 31 d'octubre què va finalitzar el contracte que teníem amb el Marroc, els hi va tancar l'aixeta i des de llavors s'ha produït una arribada molt reduïda de gas algerià. Des d'un primer moment, Algèria va estar disposada a proporcionar-nos més gas, liquant-lo i transportar-lo amb vaixells, però després de la decisió del govern espanyol en reconèixer el Sàhara Occidental com una província del Marroc, la cosa s'ha complicat. El govern algerí va decidir fa setmanes, que sí que mantenia els preus a la resta d'Europa, Espanya no estaria inclosa, van amenaçar en apujar els preus quan es negociessin els contractes.



De moment el que hem de tenir molt clar que el nostre principal proveïdor de gas Ja no és algerià sinó d'Estats units, d'ençà que estem important quantitats molt importants de gas a través de l'oceà Atlàntic cosa que es tradueix a una pujada de preu.