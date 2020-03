Com ens acomiadem des de casa dels familiars o amics que han mort pel coronavirus?

El col.legi oficial de psicología de Catalunya ha publicat al seu web unes recomanacions per acomiadar-se de les persones, amics o familiars, que moren duran aquesta crisi sanitaria. Aquestes són algunes:

-Malgrat no poder ser-hi personalment, sí podem trucar per telèfon a la persona estimada, i també demanar a l’hospital si poden habilitar una tablet o un altre dispositiu electrònic perquè puguem tenir contacte visual amb ella durant els darrers dies, i ens en puguem acomiadar de la manera més propera possible.

-Tot i no ser físicament present, intenta transmetre tot el que li volies fer arribar. Fes un esforç per actuar tal com ho faries en persona. Per exemple, és cert que no pots donar-li la mà, però si creus que això li agradaria sí dir-li que li agafaries molt fort mentre prens la mà de la persona que tens al costat.

-Si la persona està en situació inequívocament terminal, demana-li com li agradaria passar els seus darrers moments tenint en compte la situació: a qui vol escoltar o veure? Com li agradaria que ens acomiadéssim? No suposis, pregunta: “Com et trobes avui?”, “Què et preocupa?”. És important no fer preguntes que dirigeixin la resposta desitjada, com “Et trobes bé, oi?”.

-Evita donar consells, centra la comunicació en el que és possible fer ara (no en el que no es pot fer), augmenta les afirmacions positives i minimitza les negatives.

-Respecta el seu silenci. Mostra respecte quan la persona malalta no vulgui parlar i disponibilitat quan desitgi fer-ho. El silenci compartit transmet respecte al seu dolor, al seu desig de romandre callada en aquest moment, i facilita que estigui tranquil·la i reposada.

-Mantingues la calma davant la ira de la persona malalta. La ràbia és una emoció molt freqüent en aquests casos. Encara que en alguns moments aquesta irritació vagi dirigida cap al cuidador o cuidadora, aquestes reaccions solen ser descàrregues emocionals davant l’estrès al que la persona es veu sotmesa pel procés de la malaltia.

-Si la persona professa alguna religió, serà molt reconfortant per ella poder sentir paraules d’un líder religiós. En general, tots els hospitals tenen accés a voluntaris enviats per la Direcció General d’Assumptes Religiosos. Demana si és possible que algun d’aquests voluntaris ofereixi una atenció telefònica o online. En qualsevol cas, sempre pots fer servir recursos com la Guia d’Atenció Religiosa al Final de la Vida, un llibre gratuït online on trobaràs com afrontar el final de la vida des de qualsevol religió, oracions, poemes, etc. i llegir vosaltres mateixos/es aquestes paraules reconfortants.

-Parla amb els professionals sanitaris del centre perquè t’expliquin quina serà la realitat pràctica a partir d’ara, què passarà amb el cos i per quant de temps, si es farà o no autòpsia, etc. Sense atabalar al personal sanitari, ja prou estressat, com més informació obtinguis, millor et podràs preparar.