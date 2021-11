Com detectar l'abús psicològic?

L'abús psicològic és una forma de maltractament que substitueix els medis físics pels emocionals, verbals i mentals. Se'l denomina a qualsevol acció dirigida a controlar, aïllar socialment, desvalorar, denigrar, humiliar o fer sentir malament, acusar o culpar a una persona concreta.

Es pot presentar en contextos de grup (sectes i Coaching coercitiu) com en relacions de dues persones (frau moral, abús emocional en la parella, manipulació interpersonal, abús terapèutic), o fins i tot en contextos familiars (violència domèstica), escolars (assetjament escolar), laborals (assetjament laboral) o virtuals (ciberassetjament, grooming).

És el maltractament d'una persona cap a una altra, sense la necessitat que existeixi violència física entre elles, una manera en què s'envaeix l'espai personal i es manipula, la violència verbal ja que les paraules, i especialment, la forma en la qual es comuniquen aquestes paraules també pot transmetre agressivitat, es poden mostrar a través d'insults, desqualificatius personals i paraules feridores. Cal fer èmfasi en el fet que l'agressió és solament per la via verbal sense intervenció dels cops físics.

Relació amb el maltractament

Existeixen moltes similituds amb el maltractament psicològic, fins i tot són usades com a sinònims, però compten amb una sèrie de diferències com:

-Nivell d'especificitat; aquest concepte es com ser propietat del maltractador, la mesura d'inequidat entre els seus involucrats.

-Relació de poder; Al moment de nomenar-li abús, fer referència a la noció que existeixi desigualtat maltractat i maltractador, la qual cosa provoca que la part abusador prengui aquesta desigualtat com a avantatge.

-Intencionalitat; En alguns dels casos, aquest tracte no és intencional, simplement el fet de tenir major poder fa que inconscientment, se de aquest tracte d'avantatge sobre la persona.

-Ús habitual del terme; Quan es té un benefici, com pot ser, major força física, edat, poder, o la exisitència d'un vincle i s'aprofiten d'això, es considera abús, no sense tenir-ho sempre en compte com una mena de maltractament.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat d'aquest tema amb el psicòleg i professor de psicologia social de la UdG, Joan Roa (àudio).