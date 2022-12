Com es fabrica un bon perfum i ens ho explica una persona que fa molts anys que crea perfums amb personalitat. Parlarem amb el perfumista, Daniel Yosier.



- Vas estudiar a l'institut superior internacional de perfums de Versalles?



A escala europea tota França i París era la Meca del perfum i encara més a l'època que em vaig formar que ja farà més de vint-i-cinc anys. En aquest moment les coses han evolucionat molt i podem trobar escoles de perfumeria en altres punts, però en aquella època París era l'única opció.



- Com es crea un perfum?



Bàsicament, s'han de conjugar dos grans elements, un és la tècnica, és a dir, treballem amb materials químics i, per tant, el coneixement tècnic, molecular i químic és una part fonamental de la composició dels perfums i després està la part més artística on tractes d'expressar el que vols transmetre a través de l'olfacte.



- Des de 2014 a llençar la teva pròpia marca de perfums. En què et bases per crear aquests perfums?



Vaig treballar per la indústria durant l'any 98 fins al 2017, en aquesta època m'he dedicat a perfums de marques comercials i l'any 2014 vaig decidir crear la meva pròpia línia de perfums treballant paral·lelament amb l'altra feina. En aquest nou projecte volia explicar les meves històries personals, perquè en el món comercial del mercat va provocar que tots els desenvolupaments nous s'assemblessin molts entre ells per això d'alguna manera hi havia com una mena de buit en la part creativa dels perfums i vaig decidir crear la meva pròpia línia amb perfums d'autor on volia transmetre olors de la meva infància o experiències de viatges o persones que m'han inspirat.