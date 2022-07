Com es controla la sequera als boscos?

La plataforma ha integrat la cartografia generada per l’eina VulneMap per conèixer quines zones forestals de la demarcació són més sensibles davant dels impactes del canvi climàtic. La informació disponible a la plataforma SITMUN (Sistema d’informació territorial municipal) ha estat encarregada per la Diputació de Barcelona a CREAF. S’ha elaborat a partir de les dades procedents del projecte DeBosCat. Aquestes dades han de servir també per als plans d’adaptació al canvi climàtic que es redacten des de la Diputació de Barcelona. L’afectació dels boscos fa referència a la defoliació (pèrdua del fullatge), la decoloració (pèrdua de clorofil·la) i mortalitat i no inclou aspectes com la incidència de plagues o el major risc d’incendis. La predicció es realitza a partir de variables com ara la precipitació, temperatura i radiació solar mitjana anual, anomalies de temperatura estival, superfície de biomassa aèria total, índex d’humitat del sòl i litologia. El resultat és un conjunt de mapes de la probabilitat de vulnerabilitat, mesurada en un rang entre 0 (poc vulnerables) i 1 (alta vulnerabilitat). Els mapes es realitzen tenint en compte tres escenaris de sequera (lleu, moderada i severa) a curt i llarg termini. Per accedir-hi, cal seguir els passos següents: Accedeix a la URL http://sitmun.diba.cat/ Clica a la pestanya “Accés públic” Selecciona “SITMUN-consulta gestió provincial” Al desplegable de la dreta, clica “+” dins de “Medi Ambient-Transició energètica i climàtica (DIBA)” Selecciona el nivell de sequera que vols veure dins de “Vulnerabilitat dels boscos a la sequera”.