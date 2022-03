Com combatre la caiguda del cabell després de passar la covid?

Després de passar la covid i inclús estan en aquell moment amb el virus, un dels símptomes que pots tenir és la caiguda del cabell. Més de 6 milions d'espanyols estan patint una pèrdua moderada de cabell a causa de les moltíssimes variants de la covid. Per saber quina és la solució per evitar aquesta caiguda, parlarem amb el dermatòleg i expert en tricología, Carlos Morales Raya.



- És cert que aquesta caiguda moderada de cabell és degut a la covid?



És cert, segons els últims estudis el 25% de les persones que han patit la covid, patiran un augment de la caiguda capil·lar a les setmanes següents. El que es produeix és un augment del recanvi capil·lar mentre estem amb la malaltia activa de la covid es produeix un procés què paralitza el creixement del cabell i quan passen entre 4 i 6 setmanes, el cabell que ha detingut el seu creixement els caus de cop per això percebem aquest augment de la caiguda del cabell.



Afortunadament, sol durar un parell o tres de setmanes i no són la més enllà de la senzilla anècdota, però en alguns pacients sí que es pot prolongar i complicar i fins i tot provocar una gran pèrdua de la densitat del cabell.



- Segons el que heu pogut veure a les consultes, hi ha una diferència notable entre homes i dones ?



És curiós perquè segons l'estudi hem atès més casos en dones que en homes, a més a més la caiguda postcovid és molt més habitual en dones, però ens ha sorprès que hagi afectat més a homes, ja que el cabell curt no es percep tant com el llarg.

- Hi ha alguna manera de veritat aquesta caiguda? O ja està bé que caigui aquest cabell perquè surti de nou?



El més ideal és que no caigui perquè el cabell sortirà igual i inclús més dèbil. L'única manera de poder prevenir-ho és evitant la malaltia, recomano a la gent que segueixi amb les mesures de prevenció.