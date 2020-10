Com adaptar-se ràpid al canvi horari d'hivern?

Aquest cap de setmana hem tornat a l’horari d’hivern, a Migdia Cope Catalunya i Andorra hem donat uns quants consells perquè us adapteu fàcilment. Com sabeu la Comissió Europea va decidir eliminar el doble canvi horari que patim anualment, i sembla que es farà efectiu el 2021, però entre Covid i Brexit, la Unió Europea va prou enfeinada, i sembla que qualsevol decisió ferma s’ajornarà. Inicialment el canvi es va pensar per estalviar energia, però l'eficàcia de l’enllumenat actual i el fet que tothom fa servir dispositius electrònics, gastant electricitat al marge de si hi ha llum solar o no, fa que l’estalvi sigui mínim. Respecte als efectes en les persones, els estudis no són actuals, en qualsevol cas, assenyalen que els dies posteriors al canvi de primavera augmenten els infarts i l'endemà del canvi de tardor disminueixen. També hi ha estudis que assenyalen un augment d'accidents el dilluns posterior al canvi d'hora. També en l’apartat dels efectes, ens ha cridat l’atenció un estudi d'investigadors de Boston i Lexington, publicat el 2017 a "Chronobiology International", segons el qual el canvi d'horari afecta l'èxit de la fertilització "in vitro". Respecte al trasbals moltes persones afirmen que el canvi d’horari altera el ritme del son i pot provocar irascibilitat, decaïment, tristesa, fatiga, dificultat per dormir o son excessiva i dificultats per concentrar-se. Jaume Celma, vicedegà segon del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, ens ha fet diverses recomanacions: " Intentar mantenir les rutines basant-nos en el rellotge, i no pas en el que sentim. No intentar compensar-ho amb migdiades, que trenquen el ritme del rellotge intern." Un altre consell és buscar la llum natural per produir melatonina, l'hormona reguladora dels cicles del son i la vigília. I fer exercici físic, que, segons Celma, és""el millor antidepressiu i ansiolític". Segons la Unió Europea, aquest serà el penúltim canvi d’hora, però donades les circumstàncies de la pandèmia de la Covid, aquesta decisió es pot endarrerir.