Com aliviar de forma natural els problemes dels gran apats d'aquestes festes?

Durant aquestes festes de nadal i les que han de venir els menjars abunden. L'estòmac és el que pitjor ho passa per digeri una quantitat d'aliments als que no està acostumat. Per això avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra hem convidat al naturopata Albert Ramís. Mastegar molt bé el que mengem, no barrejar grups d’aliments i no beure durant els àpats són alguns dels consells bàsics que comentàvem per digerir bé . I una recomanació és prendre una infusió al final del dinar o del sopar, per ajudar a pair.

Però quines són les infusions més indicades pels gasos, la cremor o les digestions pesades? Repassem algunes de les més recomanades. Va bé per combatre els gasos.Fonoll. És un bon tònic per a la digestió (augmenta les secrecions gastrointestinals), calmant intestinal quan hi ha còlics, i estimulant dels moviments naturals de l’intestí. Anís Verd. L’anís té una activitat carminativa: millora i alleuja les molèsties digestives més comunes. S’utilitza per a millorar la digestió ja que ajuda a evitar els gasos i flatulències. També serveix per a baixar la inflor abdominal. Un altre dels seus usos com a infusió és afavorir la secreció de sucs gàstrics, per la qual cosa pot reduir l’acidesa. També s’utilitza per a millorar els espasmes gastrointestinals i els còlics. La camamilla ens pot servir per combatre la pesadesa estomacal. Ja se sap que és una de les plantes més digestives. Contribueix a que no s’acumulin gasos. Pel seu gust suau, és perfecta per acabar qualsevol àpat Anís Estrellat. L’anís estrellat es fa servir per millorar les digestions. Pel seu efecte carminatiu s’utilitza contra els gasos. També és útil per alleujar el dolor i els espasmes intestinals que acompanyen sovint a la diarrea i als processos de gastroenteritis.Gingebre. Aquesta planta és tonificant, antiinflamatòria i millora també les nàusees. També reforça la vàlvula de l’esòfag i ajuda a millorar el reflux, a més d’ajudar a tractar els trastorns digestius provocats per una producció insuficient d’àcids gàstrics. Menta. Aporta frescor a l’organisme, a més d’antioxidants que faciliten la digestió. Es pot aplicar en pols i seca a les postres i a plats que volguem aportar-hi un punt refrescant. També se’n pot fer infusió