Com ajudarà la nova llei de les startups?

La Llei de Foment de l'Ecosistema d'Empreses Emergents, millor coneguda com a Llei de Startups, ha estat aprovada definitivament avui en el Congrés dels Diputats, després d'un llarg i intens treball per part de les forces polítiques i els actors de l'ecosistema innovador a Espanya.

María Benjumea, fundadora de South Summit ha qualificat aquesta nova llei com “la llei de la innovació i del talent qualificat. És just el que necessitem per a respondre al moment econòmic trepidant que vivim”.

A més, Benjumea també agraeix que aquesta llei sigui “una llei de consens que portem treballant tots els actors involucrats en l'ecosistema emprenedor des de fa molt temps”.

“Hem d'agrair a totes les forces polítiques haver treballat fins a l'últim instant per tenir la millor llei i per incorporar una figura tan important com és en aquest moment l'emprenedor en sèrie”, finalitza Benjumea.

La recent aprovació d'aquesta nova normativa també ha generat bones sensacions des de startups fins a inversors.

Tots ells certifiquen la necessitat que tenia Espanya d'emmarcar legalment a les startups i ajudar als emprenedors amb millores fiscals.

“Necessitàvem un marc normatiu que no sols ens equiparés amb Europa, sinó que ens posés en l'avantguarda de la innovació i d'aquí la necessitat d'aquesta llei”, afirma Carlos Mateo, president de l'Associació Espanyola de Startups, qui també assegura que la nova llei “permetrà a nostres startups ser encara més competitives a l'hora d'atreure talent i inversió internacional”.





Millores fiscals per a emprenedors i inversors

Entre les novetats que introdueix aquesta llei, destaca la reducció burocràtica i una sèrie d'incentius fiscals per a empreses emergents, com una rebaixa de l'impost de societats de fins al 15%, la possibilitat d'ajornar el deute tributari o l'eliminació de pagaments fraccionats.

També ofereix més facilitats per als inversors, com a deduccions fiscals del 50% per a inversions anuals de fins a 100.000 euros o exempcions fiscals per a les opcions de compra d'accions o ‘stock options’.





A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb la directora de la càtedra de creació d'empreses i empresa familiar de la UAO CEU, Carme Ruiz (àudio).