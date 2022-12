Com afrontar l'anomenada "depressió blanca"?

L'època de Nadal està carregada de sentiments i nostàlgia. Per saber com podem afrontar aquesta anomenada depressió blanca ens dona alguns consells Maria Sánchez, e-HealthManager de Cigna.



- En què consisteix la depressió blanca?



És una definició que fa referència mentalment aquest moment de l'any on i a més nostàlgia i que surten en aquesta època determinades persones que no viuen de la mateixa manera el Nadal. Per molts aquesta època de l'any és un moment de felicitat, reunió, retrobaments, regals i per altres persones, en canvi, afronta en aquesta època d'una manera més nostàlgica trobant a faltar a familiars que no estan amb ells en aquest moment. És un bon moment per fer una reflexió i enviar un missatge positiu per no caure en aquesta nostàlgia i mirar cap al futur amb positivitat. Hem de fer un balanç de l'any tant de les coses bones com de les dolentes i a partir d'ara planificar el pròxim 2023 amb il·lusió i alegria.



- Per aquestes dates tenim l'agenda repleta de compromisos i produeix una situació estressant.



Com et deia abans per molts resulta una època bonica i plena d'il·lusió, però estic a cert que molts casos arribem aquest punt d'estrès perquè tenim la nostra rutina diària i a més a més hem de sumar els sopars d'empresa, les reunions familiars, els preparatius o les compres i, al cap i a la fi, tot això fa que no podem gaudir de la manera que ens agradaria d'aquest moment de l'any perquè no ho sabem com enfocar bé aquesta situació, per això recomano planificar el nostre dia a dia per saber enfocar la situació d'una manera positiva.