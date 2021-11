Com afectaran les noves cotitzacions a les pensions dels Boomers

Molt aviat s'aprovaran les noves cotitzacions, en un principi l'objectiu és garantir les pensions dels Boomers. No tothom està d'acord, ja que una pujada de les cotitzacions socials podria suposar un increment en l'impost d'ocupació i comportaria dificultat per crear llocs de feina. Professor d'empresa i economia de la universitat Oliva Ceu, Albert Guivernau.



- Quins són els pros i els contres d'aquesta pujada de cotitzacions?



Hi ha necessitat de fer alguna cosa referent a les pensions perquè no estan garantides avui dia i hi ha alguns pagaments que s'han fet amb càrrec directe dels pressupostos de l'estat, però sí que té una part contrària a la proposta del ministre, com ve deies, pot frenar la creació d'ocupació perquè fins i tot el mateix ministre explicava les dades d'aquest increment també parlava que els treballadors els hi suposaria per un sou mitjà un increment de dos euros al mes i per l'empresa un increment de 8 euros, és a dir, el 80% d'aquest increment ho acaben suportant les empreses, per tant, sí que pot frenar de certa manera les cotitzacions o l'increment de les cotitzacions, és un impost de l'ocupació i és un impost que estan satisfent fonamentalment les empreses. L'objectiu és poder garantir la sostenibilitat del sistema i en certa manera el que demana Europa és garantir uns pressupostos equilibrats i una estabilitat de les pensions. El ministre ha dit en més d'una ocasió que això no vol dir reduir les pensions i que beneficiarà el 30% dels pensionistes, però també dona a entendre indirectament que està perjudicant l'altre 70% de pensionistes i si ho està demanant a Europa és precisament per ajustar aquesta despesa en pensions.



- Fa la sensació que al nostre país surt car crear ocupació.



Sí, per exemple, una persona que està cobrant mil euros al mes, per l'empresa suposa el doble, uns dos mil euros.